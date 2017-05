3 dicas práticas para conseguir emprego mais rápido

Redação, do Na Prática

Com a diminuição da oferta de novas vagas no mercado de trabalho – consequência da crise econômica que país ainda enfrenta -, conseguir um emprego tornou-se uma tarefa complicada. Para muitos jovens profissionais, a busca pela vaga ideal é uma empreitada cada vez mais frustante, conforme os diversos envios de currículos e longos processos de candidatura não culminam na oferta de emprego.

Para ajudar quem está nessa situação, reunimos três conselhos sobre como se conectar com as melhores oportunidades e ser contratado. Confira a seguir:

1. Não atire para todo lado

Por mais que possa parecer uma boa estratégia no curto prazo, escolher um emprego simplesmente porque foi o que deu certo vai trazer problemas sérios em um futuro não tão distante! Vale dedicar um tempo ao autoconhecimento, buscando entender qual o trabalho ideal para você, antes de começar a mandar currículos.

2. Invista na sua rede

Se você está buscando um emprego, o mercado tem que saber quem você é. Currículo e LinkedIn atualizados são requisitos, mas não suficientes – é preciso ativar a sua rede e entender quais contatos podem te ajudar a se conectar com uma boa oportunidade de trabalho.

3. Participe de eventos de recrutamento

Quanto mais você interage e conversa com outras pessoas, mais provável é que oportunidades apareçam para você. Falar diretamente pelo Linkedin com profissionais e recrutadores é uma forma de criar essas conexões, mas participar de eventos ou feiras de recrutamento pode render um número muito maior de interações e contatos. A Fundação Estudar, por exemplo, promove duas feiras gratuitas de recrutamento no mês de agosto, a Conferência Na Prática, que vai reunir empresas de gestão empresarial e mercado financeiro.