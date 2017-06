29 concursos públicos oferecem salários de até R$ 24,8 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Câmara Municipal de Sumaré

São 15 vagas para os níveis médio e superior. O concurso seleciona para os cargos de ajudante administrativo, faxineiro, porteiro, recepcionista, telefonista, auxiliar de sonoplastia, escriturário, motorista e procurador jurídico.

Salário: 7.815,56 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Osasco

São mais de 1,2 mil oportunidades de nível médio e superior. Há vagas de nível superior para analista de negócios, analista de sistemas, analista financeiro, arquiteto, auditor, contador, dentista – diarista, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, professor de educação básica II nas disciplinas de educação artística, educação física e inglês, procurador – classe I, e médicos em diversas especialidades.

Salário: até 6.051,89 reais.

Inscrições: até 23 de junho pelo site do Indepac

SP- Ministério Público de São Paulo

São 67 vagas para promotor substituto. É preciso ter bacharelado em direito e no mínimo três anos de atividade jurídica de experiência.

Salário: 22 mil reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site do Ministério Público

RJ Prefeitura de Nova Petrópolis

São 17 vagas para nível fundamental, médio e superior. Há vagas para agente, médico, operário, entre outras.

Salário: 10.848,76 reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site da Objetivas

RJ Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

São 12 vagas destinada a quem tem ensino médio e superior. Há vaga para técnico administrativo, analista de TI, contador, entre outras.

Salário: até 5.346 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site do IGD

MG – Hospital Risoleta Toletino Neves – HRTN de Belo Horizonte

São 113 vagas para contratação no regime CLT. Há vagas para técnicos em diversas áreas, engenheiro civil, engenheiro clinico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, enfermeiros, médicos em diversas especialidades, entre outras.

Salário: até 13.375,69 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site Gestão de Concursos

MG – Prefeitura de Alvarenga

São 32 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para enfermeiro, psicólogo, odontólogo, médico, educador físico, entre outras.

Salário: até 9.307,17 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site Máxima Auditores

PR- Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná

São 5 oportunidades. Há vaga e cadastro de reserva para assistente administrativo, advogado e técnico de nível superior.

Salário: até 6.613,76 reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Cafeara

São 24 vagas ao todo. Há oportunidades para agentes, professor, bioquímico, entre outras.

Salário: até 8.654,32 reais

Inscrições: até 16 de junho pelo site da Fauel

PR – Prefeitura Municipal de Cascavel

Há 698 vagas, inclusive para médico, advogado, contador, enfermeiro, psicólogo, professor, veterinário, entre outros.

Salário: até 17.015,41 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site do Instituto Saber

PR – Itaipu Binacional

São 12 vagas para nível fundamental, médio e superior para trabalhar em Foz do Iguaçu. De nível superior há oportunidades na área de administração, informática, engenharia cartográfica e comunicação social.

Salário: até 6.602,74 reais

Inscrições: até 11 de julho pelo site da Universidade Federal do Paraná, Núcleo de Concursos

SC – Prefeitura de Porto Belo

São 16 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, engenheiro sanitarista, contador, farmacêutico, professor, entre outras.

Salário: até 5.058,88 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Biguaçu

São oportunidades nas áreas de saúde e administrativa divididas em três editais. Há vagas para assistente social, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 6.540,45 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Itá

O concurso oferece 14 oportunidades para todos os graus de escolaridade, inclusive para enfermeiro, assistente social, médico, engenheiro civil, entre outros profissionais.

Salário: até 18.448,74 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site da Amauc

SC – Prefeitura de Laguna

São 42 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, nutricionista, psicólogo, odontólogo, enfermeiro.

Salário: até 8.188,08 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site de concursos da Faepesul

SC – Prefeitura de Balneário Gaivota

Há vagas para todos os níveis, inclusive para engenheiro químico, nutricionista, enfermeiro, médico e orientador social.

Salário: até 11.160,45 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Faepesul

SC -Prefeitura de Armazém

São 15 vagas para níveis fundamental, médio e superior. De nível superior há vagas para farmacêutico, médico.

Salário: até 9.896,65 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site IOBV

RS Câmara Municipal de Guaíba

São 3 vagas, duas para auxiliar administrativo e uma para procurador.

Salário: até 6.125,81 reais

Inscrições: até 26 de junho pelo site Legalle Concursos

RS – Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)

Há 11 vagas para professor do magistério superior nas seguintes áreas: geociências, geodésia e geotécnica, representação gráfica, prescrição de exercícios físicos para grupos especiais, economias agrárias e dos recursos naturais/crescimento, flutuações e planejamento econômico/economia regional e urbana, zootecnia/pastagem e forragicultura, direito civil, teoria geral do processo e direito processual civil, saúde coletiva e psicologia médica e psiquiatria.

Salário: até 9.114,67 reais

Inscrições: até 27 de junho pelo site da Ufpel

CENTRO OESTE

GO – Prefeitura de Carmo do Rio Verde

O concurso oferece 27 vagas para os níveis superior, médio e fundamental. Podem se candidatar enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, entre outros profissionais.

Salário: 9,5 mil reais

Inscrições: até 29 de junho pelo site da Ethos

MS – Governo do Mato Grosso do Sul

São 210 vagas, 30 para delegado e 180 para agente de polícia (escrivão ou de investigador). Para delegado, a idade mínima para participar é de 21 anos e a máxima de 45 anos. É preciso ter formação em Direito.

Salário: até 14.978,26 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site Fapems

NORTE E NORDESTE

RN – Prefeitura e Câmara de Portalegre

São 65 oportunidades de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.750,00 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

RN – Prefeitura de Major Sales

São 88 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. Há vaga para advogado, assistente social, bioquímico, contador, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, odontólogo, nutricionista, odontólogo, professor, psicólogo.

Salário: até 6.000 reais.

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

RN – Prefeitura de José da Penha

São 32 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, bioquímico, cirurgião dentista, educador físico, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, pedagogo, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 6.000 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

PB – Prefeitura de Patos

São 427 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, sendo que 240 vagas são para quem tem nível superior, com vagas para assistente social, biomédico, cardiologista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gastroenterologista, hematologista, professores, entre outros profissionais.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba.

PB – Prefeitura de Boqueirão

São 185 oportunidades para os níveis superior, médio e fundamental. Há vagas para biomédico, farmacêutico, médico, assistente social, dentista, nutricionista, professor, pedagogo, veterinário, entre outros profissionais.

Salário: até 6.715 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site da Educa PB

PI – Prefeitura de Pajeú do Piauí

O concurso oferece 27 vagas para todos os graus de escolaridade, inclusive para psicólogo, fisioterapeuta, médico e dentista.

Salário: até 8 mil reais

Inscrições: até 16 de junho pelo site da Consep

TO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

São 21 vagas para os níveis superior e médio, inclusive para administrador, pedagogo e arquiteto/urbanista.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site do IFTO

RO – Ministério Público de Rondônia

São 10 vagas para promotor. Entre os requisitos, é preciso ter concluído curso de Direito e também ter três anos de experiência.

Salário: 24.818,91 reais

Inscrições: até 10 de julho pelo site Concursos FMP