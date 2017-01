24 concursos públicos pagam salários de até 24,1 mil reais

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Barueri

São 155 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para agente de inclusão escolar, agente de maca, agente de serviços, agente operacional, analistas em tecnologia da informação e comunicação nas áreas de análise de negócio, banco de dados, programação, sistemas, suporte e web, analista em vigilância sanitária e epidemiológica, auxiliar de classe, cuidador social, engenheiro de tráfego e trânsito, engenheiro civil, engenheiro elétrico, instrutor de libras, médico – especialidade urologia, nutricionista, professor de educação básica – libras, telefonista, técnico em tecnologia da informação e comunicação e tradutor intérprete de libras.

Salário: até 8.245,00 reais

Inscrições: até 17 de janeiro pelo site RBO Concursos

SP – Prefeitura de Amparo

O concurso oferece 30 vagas para todos os níveis de escolaridade. Assistente social, fisioterapeuta. médica do trabalho, terapeuta ocupacional são alguns dos profissionais elegíveis.

Salário: até 5.352,25 reais

Inscrições: até 7 de fevereiro pelo site da Aptarp

SP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp)

Há 161 oportunidades para nível médio e superior nas seguintes cidades: Araraquara, Bauru, Campinas e São Paulo. Os cargos ára quem tem graduação são de analista de suporte à regulação de transporte; especialista em regulação de transporte I (áreas de administração de empresas, ciências contábeis, direito, economia, engenharia civil, engenharia civil/meio ambiente, gestão pública ou TI); e especialista em regulação de transporte III (direito, engenharia civil, engenharia civil-rodovias/ transportes, engenharia civil-estruturas, engenharia civil-geotecnia, engenharia civil-meio ambiente, engenharia civil-pavimentação e engenharia elétrica-eletrônica).

Salário: até 10.285 reais

Inscrições: até 15 de março pelo site da FCC

RJ – Polícia Militar do Rio de Janeiro

Há 50 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é de oficial do quadro de oficiais policiais-militares (QOPM) do sexo masculino e feminino.

Salário: até 6.595,83 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Ibades

MG Prefeitura de Lamim

São 62 vagas. Há vagas para assistente social, engenheiro, entre outras.

Salário: até 11.277,36 reais

Inscrições: até 11 de janeiro pelo site da Reis Auditores

MG – Prefeitura de Coromandel

São 315 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Alguns dos cargos disponíveis são para enfermeiro, fisioterapeuta, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional e professor.

Salário: até 14.154,40 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site da Itame

SC – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

São cinco vagas para analista de sistemas.

Salário: 6.620,77 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site do Crea SC

SC – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

O concurso oferece 4 vagas de nível médio e superior. De nível superior há vagas para advogado, analista administrativo financeiro, analista de compras e arquiteto.

Salário: até 6,851.66 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site do Ibam

SC – Prefeitura de Balneário Gaivota

Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Alguns dos cargos disponíveis são: advogado, arquiteto, arquivista, auxiliar de biblioteca, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, tesoureiro, veterinário, orientador social, técnico agrícola, técnico de arquivo e técnico em contabilidade.

Salário: até 10.660,47 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Capinzal

São 51 oportunidades para todos os níveis. Professor, enfermeiro, dentista e médico são algumas das posições disponíveis.

Salário: até 15.308,10 reais

Inscrições: até 19 de janeiro pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de Nova Trento

O concurso oferece 73 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para enfermeiro, farmacêutico, médico, psicopedagogo, professor, educador físico, entre outros profissionais.

Salário: até 13.865,56 reais

Inscrições: até 20 de janeiro pelo site da Acesse Concursos

SC – Prefeitura de Paulo Lopes

O concurso oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade, como para enfermeiro, professor, assistente social, médico e psicólogo.



Salário: até 8.620,66 reais

Inscrições: até 23 de janeiro pelo site do IOBV

SC Prefeitura de Mafra

São 10 vagas ao todo, e há oportunidades para médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.

Salário: até 11.480,85 reais

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site do IOBV

CENTRO OESTE



MT – Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso

O concurso se destina ao preenchimento de cadastro de reserva para os cargos de agente penitenciário profissionais de nível superior do sistema penitenciário (advogado, assistente social, enfermeiro e psicólogo).

Salário: até 15.965,05 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Ibade

MT – Prefeitura de Itaúba

Há um total de 38 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, inclusive para professor, químico, dentista, fisioterapeuta, farmacêutico e psicólogo.

Salário: até 6.597,42 reais

Inscrições: até 16 de janeiro pelo site da prefeitura

MT – Prefeitura de Nova Lacerda

O concurso oferece 39 vagas para todos os graus de escolaridade. Médicos, engenheiros civis, professores e psicólogos são alguns dos profissionais que podem se candidatar às oportunidades.

Salário: até 15.925,66 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site da KLC Concursos

DF – Hemocentro do Distrito Federal

São 79 vagas de nível médio e superior. Há vagas para analista de laboratório, assistente social, psicólogo, enfermeiro e técnico em radiologia.

Salário: até 5.820 reais

Inscrições: até 6 de fevereiro pelo site do Iades

DF – Polícia Militar do Distrito Federal

São 200 vagas de nível superior para o curso de formação de oficiais da corporação, sendo que 50 são imediatas e 150 são para cadastro de reserva.

Salário: de 5.202,59 reais a 11.894,25 reais

Inscrições: até 8 de fevereiro pelo site do Iades

NORTE E NORDESTE

BA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano)

Há vagas para professores de agronomia, biologia e matemática para o campus de Itapetinga.

Salário: até 5.697,61 reais (para quem tem doutorado)

Inscrições: até 15 de janeiro. A ficha de inscrição que está no edital deve ser enviada para o email: professor.substituto@itapetinga.ifbaiano.edu.br

RN – Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Há um total de 4 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de procurador do município de terceira classe.

Salário: até 6.923,22 reais

Inscrições: até 15 de janeiro pelo site do Ibam

CE – Companhia de Gás do Ceará

São 21 vagas para níveis médio e superior. Há oportunidades para administrador, advogado, analista de sistemas, contador, economista, engenheiro e engenheiro de segurança no trabalho.

Salário: 7.289,63 reais

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Cegás

CE – Prefeitura de Fortaleza

Há 5 vagas para nível superior, das quais uma é reservada para candidatos com deficiência. O cargo disponível é de procurador do município. Para se candidatar, é preciso ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, além de registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

Salário: até 24.115 reais

Inscrições: até 18 de janeiro pelo site do Cespe/UnB

PE – Governo de Pernambuco

O concurso oferece 92 oportunidades para profissionais de saúde com nível superior ou médio. Médicos, biomédicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem são elegíveis. As vagas são para diferentes regiões do estado.

Salário: até 7.514,74 reais

Inscrições: até 20 de janeiro. As inscrições devem ser feitas via Sedex, com aviso de recebimento (AR), encaminhadas à Diretoria Geral de Gestão do Trabalho, situada na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi (Recife-PE) ou presencialmente nos endereços e horários indicados no edital.

PA – Prefeitura de Magalhães Barata

São 297 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Entre os profissionais de nível superior que são buscados estão: enfermeiro, psicólogo, procurador, nutricionista, fonoaudiólogo, médico, engenheiro civil.

Salário: 5 mil reais

Inscrições: até 31 de janeiro de 2017 pelo site do Instituto Agata