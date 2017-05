23 concursos públicos oferecem salários de até R$ 16,7 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Câmara Municipal de Sumaré

São 15 vagas para os níveis médio e superior. O concurso seleciona para os cargos de ajudante administrativo, faxineiro, porteiro, recepcionista, telefonista, auxiliar de sonoplastia, escriturário, motorista e procurador jurídico.

Salário: 7.815,56 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site da Vunesp

SP – Prefeitura de Osasco

São mais de 1,2 mil oportunidades de nível médio e superior. Há vagas de nível superior para analista de negócios, analista de sistemas, analista financeiro, arquiteto, auditor, contador, dentista – diarista, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, professor de educação básica II nas disciplinas de educação artística, educação física e inglês, procurador – classe I, e médicos em diversas especialidades.

Salário: até 6.051,89 reais.

Inscrições: até 23 de junho pelo site do Indepac

MG – Prefeitura de Seritinga

São 30 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, bioquímico, dentista, entre outros profissionais.

Salário: até 7.347,20 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Idecan

MG – Prefeitura de Serrania

São 77 vagas ao todo e para vários níveis. De nível superior, há oportunidades para advogado, assistente social, engenheiro civil, médico, professor, psicólogo, entre outros.

Salário: até 8.497,68 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site Elo Assessoria e Serviços

MG – Hospital Risoleta Toletino Neves – HRTN de Belo Horizonte

São 113 vagas para contratação no regime CLT. Há vagas para técnicos em diversas áreas, engenheiro civil, engenheiro clinico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, enfermeiros, médicos em diversas especialidades, entre outras.

Salário: até 13.375,69 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site Gestão de Concursos

PR- Prefeitura de Piraquara

São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, professor, técnico administrativo, topógrafo, entre outros.

Salário: até 10.327,38 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site Concursos FAU

PR- Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná

São 5 oportunidades. Há vaga e cadastro de reserva para assistente administrativo, advogado e técnico de nível superior.

Salário: até 6.613,76 reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site da Fundação Fafipa

PR – Prefeitura de Cafeara

São 24 vagas ao todo. Há oportunidades para agentes, professor, bioquímico, entre outras.

Salário: até 8.654,32 reais

Inscrições: até 16 de junho pelo site da Fauel

SC – Prefeitura de Fraiburgo

O concurso oferece 122 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para professor (várias disciplinas), médico, procurador, psicólogo, engenheiro civil, contador, entre outros.

Salário: até 16.543,37 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site da Fepese

SC – Prefeitura de Praia Grande

São 20 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, enfermeiro, professor, entre outros profissionais.

Salário: até 10,2 mil reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de São Miguel do Oeste

O concurso para cadastro de reserva para cadastro de reserva nos cargos de nível fundamental, médio, superior. Há oportunidades de nível superior para engenheiro civil, farmacêutico, educador, enfermeiro, pedagogo, professor, odontólogo.

Salário: 16.710,86 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site AMEOSC

SC – Prefeitura de Porto Belo

São 16 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. Há vagas para engenheiro civil, engenheiro sanitarista, contador, farmacêutico, professor, entre outras.

Salário: até 5.058,88 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site SC Concursos

SC – Prefeitura de Biguaçu

São oportunidades nas áreas de saúde e administrativa divididas em três editais. Há vagas para assistente social, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, entre outras.

Salário: até 6.540,45 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site da Faepesul

SC – Prefeitura de Laguna

São 42 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, nutricionista, psicólogo, odontólogo, enfermeiro.

Salário: até 8.188,08 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site de concursos da Faepesul.

RS – Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul

São 20 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, analista contábil, assistente, técnico de informática, entre outras.

Salário: até 5.035,21 reais

Inscrições: até 1º de junho pelo site Fundatec

NORTE E NORDESTE

BA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa)

As inscrições do concurso foram reabertas e são 600 oportunidades ao todo para os níveis médio e superior. Há vagas para engenheiro (civil, de produção civil, sanitarista, eletricista), analista de TI, contador, entre outras.

Salário: 6.793,31 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site do IBFC

RN- Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte

São 12 vagas para 2º tenente. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte.

Salário: 7.986 reais, em início de carreira

Inscrições: até 12 de junho pelo site Idecan

RN – Prefeitura e Câmara de Portalegre

São 65 oportunidades de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.750,00 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

RN – Prefeitura de Major Sales

São 88 oportunidades de nível fundamental, médio e superior. Há vaga para advogado, assistente social, bioquímico, contador, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, odontólogo, nutricionista, odontólogo, professor, psicólogo.

Salário: até 6.000 reais.

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

RN – Prefeitura de José da Penha

São 32 oportunidades para níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para assistente social, bioquímico, cirurgião dentista, educador físico, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, pedagogo, professor, psicólogo, entre outras.

Salário: até 6.000 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba

PB – Prefeitura de Patos

São 427 oportunidades para todos os níveis de escolaridade, sendo que 240 vagas são para quem tem nível superior, com vagas para assistente social, biomédico, cardiologista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gastroenterologista, hematologista, professores, entre outros profissionais.

Salário: até 12 mil reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site de concursos pelo site de concursos da Universidade Estadual da Paraíba.

AP – Universidade Federal do Amapá (Unifap)

São 40 vagas de nível superior para professor substituto, em áreas como administração, ciências biológicas, história, fisioterapia, direito, educação, relações internacionais, entre outras.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site do DEPCSEC

TO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

São 21 vagas para os níveis superior e médio, inclusive para administrador, pedagogo e arquiteto/urbanista.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site do IFTO