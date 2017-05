20 concursos públicos selecionam para salários de até R$ 21,3 mil

São Paulo – Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

SUL E SUDESTE

SP – Prefeitura de Inúbia Paulista

Há 3 vagas para nível superior, para médico, veterinário e psicopedagogo.

Salário: até 10.646,87 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site da Consesp

SP – Câmara Municipal de Sumaré

São 15 vagas para os níveis médio e superior. O concurso seleciona para os cargos de ajudante administrativo, faxineiro, porteiro, recepcionista, telefonista, auxiliar de sonoplastia, escriturário, motorista e procurador jurídico.

Salário: 7.815,56 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site da Vunesp

RJ – Prefeitura de Piraí

No total, há 57 oportunidades para os níveis superior e médio. Há vagas para técnico de enfermagem, cirurgião-dentista de família, enfermeiro de família, médico de família, médico cardiologista e médico psiquiatra.

Salário: até 5.500 reais

Inscrições: até 28 de maio pelo site do Ibam

RJ- Marinha

Há edital para a seleção de 29 profissionais do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T), em áreas como psicologia, direito, educação física, estatística, comunicação social, oceanografia e informática, entre outras. Para concorrer, os candidatos devem ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2018.

Salário: até 10,5 mil reais

Inscrições: até 29 de maio para os profissionais do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T). As inscrições devem ser feitas pelo site da Marinha

MG – Prefeitura de Seritinga

São 30 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, bioquímico, dentista, entre outros profissionais.

Salário: até 7.347,20 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Idecan

MG – Prefeitura de Serrania

São 77 vagas ao todo e para vários níveis. De nível superior, há oportunidades para advogado, assistente social, engenheiro civil, médico, professor, psicólogo, entre outros.

Salário: até 8.497,68 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site Elo Assessoria e Serviços

MG – Hospital Risoleta Toletino Neves – HRTN de Belo Horizonte

São 113 vagas para contratação no regime CLT. Há vagas para técnicos em diversas áreas, engenheiro civil, engenheiro clinico, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, enfermeiros, médicos em diversas especialidades, entre outras.

Salário: até 13.375,69 reais

Inscrições: até 14 de junho pelo site Gestão de Concursos

PR – Prefeitura de Iporã

O concurso oferece oportunidades para profissionais de nível superior, médio e fundamental. Procuram-se, entre outros, médico plantonista e técnico de enfermagem.

Salário: até 7.278,66 reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site da FADCT

PR- Prefeitura de Piraquara

São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há vagas para médico, professor, técnico administrativo, topógrafo, entre outros.

Salário: até 10.327,38 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site Concursos FAU

PR- Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná

São 5 oportunidades. Há vaga e cadastro de reserva para assistente administrativo, advogado e técnico de nível superior.

Salário: até 6.613,76 reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site da Fundação Fafipa

SC – Prefeitura de Itapema

Há 104 oportunidades para todos os graus de escolaridade. Há vagas para médico (clínico geral e várias especialidades), fonoaudiólogo, enfermeiro, professor, bibliotecário, entre outros profissionais.

Salário: até 11.801,09 reais

Inscrições: até 25 de maio pelo site do Ibam

SC – Prefeitura de Fraiburgo

O concurso oferece 122 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para professor (várias disciplinas), médico, procurador, psicólogo, engenheiro civil, contador, entre outros.

Salário: até 16.543,37 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site da Fepese

SC – Prefeitura de Praia Grande

São 20 vagas para todos os níveis de escolaridade, inclusive para médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, enfermeiro, professor, entre outros profissionais.

Salário: até 10,2 mil reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site do IOBV

SC – Prefeitura de São Miguel do Oeste

O concurso para cadastro de reserva para cadastro de reserva nos cargos de nível fundamental, médio, superior. Há oportunidades de nível superior para engenheiro civil, farmacêutico, educador, enfermeiro, pedagogo, professor, odontólogo.

Salário: 16.710,86 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site AMEOSC

RS – Prefeitura e Câmara Municipal de Esmeralda

Os concursos oferecem oportunidades para os todos os níveis, inclusive para dentista do ESF, procurador, assistente social e professor.

Salário: até 9.088,40 reais

Inscrições: até 29 de maio pelo site da Objetiva Concursos

RS – Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul

São 20 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Há oportunidades para advogado, analista contábil, assistente, técnico de informática, entre outras.

Salário: até 5.035,21 reais

Inscrições: até 1º de junho pelo site Fundatec

NORTE E NORDESTE

RN- Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte

São 12 vagas para 2º tenente. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Norte.

Salário: 7.986 reais, em início de carreira

Inscrições: até 12 de junho pelo site Idecan

AC – Procuradoria Geral do Acre

O concurso oferece 10 oportunidades para nível superior. O cargo disponível é o de procurador do estado.

Salário: até 21.398,48 reais

Inscrições: até 25 de maio pelo site da FMP Concursos

AP – Universidade Federal do Amapá (Unifap)

São 40 vagas de nível superior para professor substituto, em áreas como administração, ciências biológicas, história, fisioterapia, direito, educação, relações internacionais, entre outras.

Salário: até 5.697,61 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site do DEPCSEC

TO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

São 21 vagas para os níveis superior e médio, inclusive para administrador, pedagogo e arquiteto/urbanista.

Salário: até 9.570,41 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site do IFTO