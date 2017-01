20 atitudes que diferenciam um professor de inglês eficiente

Todos nós sabemos que não existe perfeição, mas isso não pode servir de desculpa para não buscarmos evolução. Todos nós temos pontos a melhorar e para ajudar alunos e professores de inglês a reconhecer o que está bom e o que precisa mudar.

Abaixo está um guia de características que diferenciam quem realmente sabe ensinar a língua. Veja se seu professor está “mandando bem” e se ele será decisivo no seu projeto de chegar à fluência no inglês.

Organização e clareza

• Dá explicações claras

• Sempre está preparado para as aulas, ou seja, faz sua”lição de casa”

• Consegue abordar temas áridos de uma maneira simples e de fácil compreensão para os alunos

• Usa exemplos; dá detalhes; faz analogias, metáforas e aborda o material do curso de várias maneiras, não só para facilitar a compreensão, mas também para proporcionar maior retenção do conteúdo

• Foca nos objetivos, necessidades e realidade dos alunos.

Interação

• Faz uso do que existe de melhor nas várias metodologias existentes

• Explora as nuances e peculiaridades do idioma

• Discute temas variados

• Motiva, orienta, utiliza e dá dicas de recursos adicionais, tais com aplicativos, sites, livros etc

• Respeita o estilo e ritmo de aprendizagem dos alunos, sem por isso deixá-los em sua zona de conforto

• Cobra a realização de atividades extraclasse

• Mantém vários canais de comunicação com os alunos

• Sinaliza os erros e o que os alunos precisam melhorar, ou seja, dá feedback constante

• Elogia o progresso dos alunos

• Está preocupado com a qualidade de suas aulas e o desenvolvimento dos alunos

• Sai do script sempre que precisar a fim de garantir o resultado necessário

Dinamismo e entusiasmo

• É autoconfiante

• É dinâmico e alto astral

• Demonstra paixão pelo que faz

• “Gosta de gente”

Por fim, um ótimo professor precisa ter um excelente nível linguístico no inglês, estudar constantemente e manter-se atualizado.

É preciso tomar cuidado porque há várias pessoas que estão professoras, não são professoras. Isso faz muita diferença na entrega das aulas.. O perfil acima foi adaptado do esquema desenvolvido por M. Hildebrand, 1971.

Lígia Velozo Crispin é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. É coautora do Guia Corporativo Política de Treinamento para RHs e autora do livro de poemas Fora da Linha, além de ser organizadora do Sarau Conversar na Livraria Cultura.