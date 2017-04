2 canais do YouTube para quem quer aprender inglês

Cada vez surgem mais recursos na internet para nos ajudar no aprendizado do inglês. No entanto, nem tudo é de qualidade: é preciso selecionar o que será mais eficaz para atingir a sua meta de fluência no idioma.

O YouTube tem muitos canais (channels) dedicados ao estudo e prática do inglês. Aqui estão duas boas dicas:

Oferece diariamente vídeos novos abordando pontos gramaticais, vocabulário, pronúncia e business english. Além disso, há uma sessão para solução de dúvidas de alunos e dicas de estudo. É um canal bem variado (clique aqui para acessá-lo). Estas são algumas das sessões:

1. English through Drama

English at Work – Tip top training

São diálogos curtos com personagens retratados em desenho no mundo corporativo. Há legenda em inglês. Toda quinta-feira há um vídeo novo e os uploads já passam dos 40.

English at University

São 18 áudios, com imagens, que contextualizam possíveis diálogos de alunos estrangeiros na universidade. Eles têm uma pitada de humor.

Shakespeare Speaks

Há 20 vídeos ilustrados com situações envolvendo Shakespeare e temas abordados em suas obras. Duração média de 4 minutos e sotaque bem britânico.

Exam Skills

Atualizada toda segunda-feira, esta sessão traz dicas de estudo para quem está se preparando para exames de proficiência de inglês. São áudios ilustrados com depoimentos de alunos de diversos lugares do mundo. Não dá dicas da língua inglesa, apenas conselhos para a preparação para testes em geral.

2. English in the News

Esta sessão usa notícias para abordar vocabulário, pronúncia e gramática. Atualizada toda terça e quarta.

2.1 News Review (64 vídeos)

2.2 Pronunciation in the News (10 vídeos)

2.3 English Vocabulary in News Stories (202 vídeos)

3. The Teacher’s Room

Esta sessão é dedicada aos professores de inglês. Atualizada às quintas-feiras.

4. Learner’s Questions

Este é o espaço em que as dúvidas de estudantes de inglês são solucionadas. Há dúvida nova solucionada toda sexta.

5. Grammar, Vocabulary and Everyday English

Mais de 150 vídeos abordando pontos gramaticais, vocabulário, expressões, phrasal verbs etc.

Para quem precisa prestar o TOEFL como certificação de fluência no inglês para estudar no exterior, este é um curso preparatório online gratuito. O curso tem duração de 6 semanas e os vídeos são objetivos, com duração entre 2 a 4 minutos.

São cinco especialistas que abordam as sessões do teste: Listening, Reading, Speaking e Writing. Há um professor que aborda a complexidade do exame com um todo. O canal (clique aqui para acessá-lo) é uma boa ferramenta para complementar um curso preparatório de TOEFL, e conta com 4 sessões:

1. Inside the TOEFL test

Este é o conteúdo do curso com os professores explorando cada detalhe e peculiaridade das sessões do teste.

2. Tips for the TOEFL

Depoimentos com dicas de estudo de pontos gramaticais, pronúncia, vocabulário e gramática, inclusive para o Speaking.

3. Estudando no Exterior

Contém depoimentos de professores de faculdades e universidades de vários países, não só dos EUA. Eles falam da importância do teste na vida dos alunos.

4. TOEFL – Destinos no Mundo

Dicas de universidades em vários lugares, tais como Austrália, Nova Zelândia, Ásia, América do Norte, América do Sul, África e Reino Unido.

5. TOEFL Resources

São 9 vídeos que dão uma visão geral do que é o teste, dicas de como se preparar para aplicá-lo. Na verdade, é uma seleção específica da sessão Inside the Test.

* Lígia Velozo Crispino é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. É coautora do Guia Corporativo Política de Treinamento para RHs e autora do livro de poemas “Fora da Linha”.