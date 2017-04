16 frases em inglês para discordar de alguém (sem se queimar)

Discordar de alguém não é fácil. Pode se tornar ainda mais complicado se você não conhece bem o idioma, a cultura ou a personalidade do seu interlocutor. Como contrapor opiniões com qualquer pessoa, sem soar ofensivo, em inglês?

O mais importante é se manter calmo, mesmo que seu interlocutor não pareça satisfeito com sua discordância.

Para começar, duas dicas importantes, em inglês:

Show that you understand the other person’s opinion

Pretend to be unsure about your position

Ou seja:

Demonstre que você entende a opinião do seu interlocutor (não apenas demonstre, entenda que existem outros pontos de vista diferentes do seu e igualmente importantes)

Finja que não tem muita certeza de sua posição (parece estranho, mas isso elimina a chance de seu interlocutor interpretar o que falou como sinal de arrogância ou agressividade)

Veja a seguir um total de 16 frases e expressões que ajudam a contrapor opiniões em inglês com maior ou menor grau de formalidade.

Expressões para discordar com elegância (e manter o amigo/cliente):

É muito comum o uso de “though” para discordar ou complementar uma opinião com uma ideia contrária. Veja estes diálogos:

“A: The service there is really good.”

“B: Yeah, it is expensive, though.”

Dica: começar sua frase com um “yeah” ameniza a discordância que vem em seguida.



“A: These jeans are really nice!”

“B: They’re poorly made, though.”

Dica: o “though” é usado no final, também amenizando o fato de que você está discordando.

Outras maneiras (mais formais) de discordar com gentileza:

I see what you’re saying but I think…

There is some truth to what you’re saying but don’t you think that …

I take your point but that isn’t the way I see it; instead I …

I respect your point but from my perspective (or but in my opinion) …

True, that is a fair point, but I have to say I disagree …

Frases para discordar de modo mais direto (mas é arriscado):

“A: These suppliers are really nice!”

“B: No, they are not.”

“A: I really like that Japanese restaurant!”

B: But you told me last week that you don’t like Japanese food!”

Dica: quando for discordar, só comece sua frase com “but” se realmente quiser reforçar sua posição

Outras maneiras de discordar de forma enfática (cuidado):

No way.

I’m afraid I disagree.

I totally disagree.

I’d say the exact opposite.

I’d say the exact opposite. No, I’m not so sure about that.

Not necessarily.

That’s not always true.

That’s not always the case.

E depois de discordar?

O ideal é sempre dar uma sugestão, preferencialmente unindo as duas ideias, se for possível. É importante sempre apresentar uma alternativa com foco na solução. Veja algumas fórmulas úteis para esse momento:

Instead, I think we should/could …

My suggestion would be to …

An alternative solution might be …

What do you think about … instead?

I would recommend that we …

How about we …

What if we….

Fontes:

learningenglish.voanews.com

speakconfidentenglish.com

Rosangela Souza é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas e da ProfCerto. Também é professora de técnicas de comunicação, gestão de pessoas e estratégia no curso de Pós-Graduação ADM da Fundação Getulio Vargas.