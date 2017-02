15 bolsas de estudo para todos os perfis (e inscrições acabando)

Em fevereiro, um grande número de instituições está encerrando inscrições para os programas que se iniciam em outubro. Mas não só! Também há oportunidades para cursos de verão, cursos de inglês e até intercâmbio de Ensino Médio.

A seleção das bolsas a seguir serve tanto para quem já está com documentação preparada (algumas das bolsas exigem resultados de exames, como GMAT ou TOEFL) quanto para quem está pensando agora em passar uma temporada de estudos no exterior e quer passar por um processo seletivo mais simples. Confira qual faz mais sentido para você e não perca tempo:

Ensino Médio

Estados Unidos

Através de uma parceria entre o AFS Intercultural e o Grupo British Petroleum, estudantes de ensino médio dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás podem concorrer a bolsas integrais oferecidas pelo programa Global Citizens of Tomorrow. As inscrições podem ser feitas online até o dia 3 de fevereiro!

Summer School

Noruega

A Universidade de Oslo, mais antiga universidade da Noruega, oferece bolsas para seus cursos de férias (em inglês ou norueguês) durante os meses de junho, julho e agosto. As bolsas incluem taxas de matrícula, materiais de leitura e um cartão de transporte da cidade, e podem incluir um auxílio financeiro que cubra as passagens aéreas até Oslo. Despesas com acomodação e alimentação não são cobertas. As inscrições para a edição 2017 vão até 1º de fevereiro!

Estados Unidos

O Centro de Língua Inglesa (ELC) da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, está oferecendo uma bolsa integral, incluindo acomodação, para seu curso de inglês. O programa é voltado a estudantes que não tenham o inglês como língua materna, e que pretendam tornar-se professores do idioma no futuro. O vencedor receberá uma bolsa integral do valor do programa, bem como um auxílio para moradia por até três trimestres de curso. As inscrições podem ser feitas online até 14 de fevereiro.

Graduação e Mestrado

Canadá

A Universidade de York, no Canadá, oferece a estudantes de graduação a bolsa Global Leader of Tomorrow, que é no valor de 80 mil dólares divididos pelos 4 anos de duração do programa. Estudantes internacionais também podem concorrer à International Entrance Scholarship, no valor de 140 mil dólares divididos pelos 4 anos de graduação. Para concorrer é preciso primeiro enviar sua candidatura a um dos programas oferecidos pela instituição, e então enviar os documentos solicitados pela bolsa, como comprovante de proficiência e cartas de recomendação, até o dia 15 de fevereiro.

Itália

Fundada em 1868 como a primeira Escola de Negócios da Itália, a Universidade Ca’ Foscari de Veneza oferece diversos programas em inglês – e não apenas na área de negócios. Para as turmas com início em setembro de 2017, estão sendo oferecidas três bolsas para graduação ou mestrado na instituição. As bolsas cobrem todos os custos de anuidade para o ano de 2017/2018 – que giram em torno de 2 mil euros. Custos com transporte aéreo e acomodação no país são de responsabilidade do estudante. As inscrições são feitas online até o dia 1º de fevereiro.

MBA

Estados Unidos

Pelo segundo ano consecutivo, a W.P. Carey School of Business, da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, oferecerá um programa de MBA 100% gratuito. Todos os alunos selecionados para o programa fulltime, que tem duração de 2 anos, receberão bolsas integrais – uma economia que pode chegar a 90 mil dólares. As candidaturas podem ser feitas até o dia 1º de fevereiro de 2017.

Mestrado ou PhD

Turquia

Já pensou em fazer seu mestrado ou doutorado na Turquia? Além de boas universidades com programas totalmente em inglês, o governo da Turquia também oferece bolsas integrais para estudantes internacionais – que cobrem um auxílio mensal de 300 a 400 dólares, acomodação, custos de anuidade, viagem de ida e volta e seguro de saúde. Os candidatos devem atender aos requisitos do curso escolhido (como GMAT ou TOEFL) e enviar sua candidatura através do site oficial até 17 de fevereiro.

Holanda

A Universidade de Maastricht, na Holanda, oferece aos estudantes de mestrado ou pós as bolsas Holland High Potential Scholarship – que cobrem tanto a anuidade do curso como um auxílio financeiro para manutenção no país, seguro saúde e despesas com visto. As inscrições serão recebidas até o dia 1º de fevereiro.

Outra importante universidade da Holanda, a Vrije Universitet Amsterdam oferece a VU Fellowship Programme – uma bolsa que cobre todos os cursos de anuidade para programas de mestrado na instituição. É preciso se candidatar para um programa de mestrado na instituição e então submeter uma candidatura à bolsa – o deadline é 1º de fevereiro.

França

Todos os anos, a École Normale Supérieure (ENS) oferece 20 bolsas para estudantes de mestrado nas áreas de Ciências ou Artes e Humanidades. A bolsa compreende um auxílio mensal de mil euros, com duração de três anos. Para se candidatar, é preciso fazer uma pré-inscrição no site e aguardar uma confirmação por e-mail. Então, é necessário enviar os documentos solicitados, como carta de motivação e histórico acadêmico. As inscrições devem ser finalizadas até o dia 3 de fevereiro.

Fora de Paris, a Universidade de Franche-Comté, localizada na região leste da França (próximo da Suíça), está com inscrições abertas para a bolsa Victor Hugo. O benefício, oferecido para estudantes aceitos para mestrados e doutorados na instituição, cobre todos os gastos que envolvem os estudos – como acomodação e alimentação – durante doze meses. O dossier de candidatura pode ser enviado por e-mail até o dia 17 de fevereiro.

Estados Unidos

A George Washington University, localizada em Washington, EUA, oferece a estudantes de Mestrado e Doutorado a bolsa Global Leaders Fellowship. O benefício cobre a anuidade do programa escolhido (até 18 créditos), e o estudante fica responsável por arcar com custos de livros, moradia e alimentação. Para concorrer, é preciso concluir sua inscrição para o programa escolhido (incluindo o pagamento da taxa de candidatura) e então enviar a solicitação de bolsa até o dia 5 de fevereiro.

Bélgica

A Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, oferece as bolsas Science@Leuven para estudantes dos programas de mestrado em Ciências. A bolsa é de até 10 mil euros por ano, cobrindo valores de anuidade, seguro saúde e um valor variável para manutenção no país. Os interessados devem enviar uma candidatura para o programa desejado, sinalizando interesse na bolsa Science@Leuven, e então se registrar na página da bolsa até o dia 15 de fevereiro.

Japão

Estudantes de países em desenvolvimento que desejem cursar seu Mestrado Em Sustentabilidade na Universidade das Nações Unidas, no Japão, podem concorrer às bolsas JUFNU (Japan Foundation for UNU). A bolsa inclui isenção total das taxas de anuidade e 150 mil ienes para manutenção no país. Passagens aéreas e despesas com visto e seguro são de responsabilidade do estudante. Não há candidatura separada para as bolsas – todos os estudantes que se candidatarem para o programa de mestrado serão considerados. A candidatura ao programa deve ser feita através do site até o dia 28 de fevereiro.

Escócia

A Universidade de Glasgow, na Escócia, está recebendo inscrições para a bolsa Joseph Lister – que oferece isenção integral dos custos de anuidade para mestrados nas áreas de medicina, veterinária e ciências biológicas. Para se candidatar, os estudantes devem enviar sua candidatura ao programa – incluindo histórico acadêmico e comprovante de proficiência – até o dia 20 de fevereiro. Então, os candidatos pré-selecionados receberão um convite para enviarem uma carta de motivação.