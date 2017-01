12 bolsas de estudo para quem busca cursos rápidos no exterior

Está planejando estudar fora em 2017 ou 2018? A primeira semana do ano é perfeita para colocar as resoluções em prática e começar a planejar seu próximo grande passo. Antes de decidir o seu intercâmbio, saiba responder a estas três perguntas. Uma vez definida qual será sua modalidade de estudos, mãos à obra na busca por oportunidades!

Pensando nisso, o Estudar Fora está preparando uma sequência de matérias com as principais oportunidades de 2017 – sejam bolsas para cursos curtos, graduação, mestrado ou doutorado! Abaixo, confira a nossa seleção das 9 principais bolsas para cursos curtos e especializações oferecidos pelas melhores universidades.

Bolsas para Cursos Curtos no Exterior

Cursos de Duas Semanas na Oxford Royale Scholarship

Estudantes que tenham entre 13 e 18 anos podem se candidatar a uma bolsa de estudos por necessidade financeira na Oxford Royale Academy. As bolsas podem chegar a 100% do valor do curso em uma das mais conceituadas instituições de ensino do Reino Unido. Porém, custos de viagem e manutenção no país são de responsabilidade do estudante. São diversas oportunidades de cursos disponíveis, e as inscrições para a primeira etapa do processo seletivo se encerram em 13 de janeiro!



Summer School na Universidade de Edimburgo

A Universidade de Edimburgo, na Escócia, está promovendo uma competição que dará quatro bolsas para cursos de verão da instituição. As inscrições serão recebidas até 27 de janeiro. Os cursos serão realizados em julho deste ano. São contemplados todos os cursos que sejam realizados na cidade de Edimburgo e que tenham até quatro semanas de duração – há oportunidades na área de artes, empreendedorismo, sociologia, música, cinema ou filosofia.

Programa Jovens Embaixadores

Com 15 anos de existência, o Jovens Embaixadores leva 50 estudantes da rede pública para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. Para participar, é preciso ter entre 15 e 18 anos, cursar o ensino médio na rede pública, ter excelente desempenho escolar, bom nível de domínio do inglês, nunca ter viajado aos Estados Unidos, ter uma boa relação com sua escola e comunidade e ter realizado algum trabalho voluntário por pelo menos um ano. As inscrições abrem em maio de cada ano.

Future Global Leaders Fellowship

Estudantes do primeiro ano de graduação e que sejam os primeiros da sua família a cursarem o ensino superior podem se candidatar ao Future Global Leaders Fellowship. Este programa, promovido pela Fortis Society, reúne estudantes das melhores universidades do mundo e inclui mentoria com profissionais renomados, um treinamento intensivo de liderança com duração de três meses, financiamento e apoio para a realização de um intercâmbio no exterior e acesso à rede internacional da Fortis Society. O candidato ideal tem excelência acadêmica e demonstra potencial de liderança. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2017!

Hubert Humphrey Fellowships

O programa Hubert H. Humphrey é associado às bolsas Fulbright, oferecidas pelo governo americano, e oferece um ano de treinamento profissional em universidades parceiras, entre elas MIT e Cornell. Os candidatos são selecionados com base em seu potencial de liderança e seu comprometimento com a comunidade, seja atuando no setor público ou privado. As bolsas cobrem todos os custos, incluindo passagens aéreas de ida e volta e acomodação no país. As inscrições são feitas em junho de cada ano.

Endeavour Executive Fellowship

O programa oferece oportunidades de desenvolvimento profissional para profissionais que atuem nas áreas de negócios, indústria, educação ou no governo. Focado no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos aplicados à área de atuação do profissional, as atividades incluem treinamento de gestão, mentoria, workshops e desenvolvimento de liderança. As bolsas de estudos são no valor de 18 mil dólares australianos e incluem um valor mensal para manutenção do estudante no país, auxílio-viagem, seguro saúde e isenção das taxas do curso. Inscrições são feitas em junho.

Endeavour VET Scholarship

O Programa de Treinamento Técnico e Vocacional (VET) do governo da Austrália oferece apoio financeiro para candidatos internacionais aos programas de Diploma ou Certificado em qualquer área em universidades australianas. A bolsa inclui despesas com a viagem, auxílio para instalação no país, valores de anuidade, seguro saúde e um valor mensal para despesas – e pode ter duração de 1 a 2 anos e meio. A candidatura para 2018 será aberta em abril de 2017.

Talent for Governance Training Scholarships

Voltado a jovens que atuam no setor público, o programa inclui treinamento em práticas internacionais, estágio de uma semana em um município holandês, atividades de networking e elaboração de um plano de ações a ser aplicado em seu país/cidade de origem. A bolsa de estudos cobre despesas com matrícula e mensalidade, passagens, acomodação, alimentação e transporte na Holanda, bem como seguros de saúde e viagem. Em contrapartida, a Academia pede aos aprovados uma contribuição de 200 euros, como demonstração de comprometimento com o programa. A expectativa é que as inscrições sejam abertas em outubro ou novembro de 2017.

Jovens Líderes das Américas

Promovida pelo presidente Obama, a Iniciativa Young Leaders of the Americas (YLAI) vai selecionar 250 jovens da América Latina para participarem de uma experiência de quatro semanas nos Estados Unidos, fortalecendo sua atuação como lideranças em suas comunidades. Podem se candidatar jovens entre 21 e 35 anos e que teham ao menos dois anos de experiência com empreendedorismo e/ou liderança. As inscrições são abertas em abril.

Bolsa para Professores nos Estados Unidos

O International Leaders in Education Programs (ILEP), também promovido pela Fullbright, oferece a professores do Ensino Médio nas disciplinas de matemática, ciências sociais, inglês e educação social a oportunidade de desenvolver sua experiência e suas habilidades de ensino através de um curso de cinco meses nos Estados Unidos. Os inscritos são selecionados em todo Brasil, e o recrutamento começa todos os anos em abril/maio.

UNESCO Fellowship Programme

O Programa de Bolsas da Unesco visa aprimorar os recursos humanos dos estados-membro da Unesco, especialmente nos países desenvolvidos. As bolsas são direcionadas a treinamentos personalizados ou estudos de campo nas áreas prioritárias definidas pela UNESCO. As bolsas cobrem todos os cursos relacionados ao estudo ou pesquisa realizado. As inscrições serão abertas ao final do ano para início em 2017 – é importante ficar atento aos prazos definidos por cada parceria.

Curso de Políticas Públicas na Itália

A Turin School of Local Regulation (TSLR) oferece todos os anos bolsas para o seu International Summer School – um curso de duas semanas sobre administração e regulação de serviços públicos. Estudantes brasileiros aceitos receberão isenção total das taxas do programa, bem como acomodação na cidade de Turin, na Itália, durante o período do curso. Despesas de alimentação e transporte são por conta do estudante. Em geral, o período de inscrições é de maio a junho.