11 cursos online grátis oferecidos por professores da USP

6/11 (./Thinkstock)

O curso tem como base as aulas do departamento de engenharia de produção da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), da USP. Pegada ecológica, gestão ambiental e avaliação do ciclo de vida e novas tecnologias em energia estão no conteúdo.

São dois os instrutores: João Fernando Gomes de Oliveira, que é diretor-presidente do IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e professor afastado da (EESC) e Aldo Roberto Ometto, professor da USP e pesquisador do Instituto Fábrica do Milênio e do Núcleo de Manufatura Avançada.

Carga horária: 45 horas

Inscrições: abertas pelo Veduca