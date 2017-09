11 bolsas de estudo que encerram inscrições em setembro

Setembro abre a temporada de inscrições para bolsas de estudo no exterior. Enquanto algumas das oportunidades, com início previsto para setembro de 2018, estão lançando seus editais, outras estão concluindo seus prazos de inscrição.

Quem procura tanto por cursos de curta duração como pesquisa e trabalho voluntário vai encontrar oportunidades. Confira os prazos que se aproximam e não perca mais tempo!

Curta Duração e Intercâmbio

1 Bolsas para Intercâmbio e Ensino Médio da AFS

A organização internacional AFS abriu a seleção para 10 bolsas parciais de intercâmbio com duração de seis meses em diversos países, como Itália, Alemanha e Colômbia. São 8 bolsas para intercâmbio escolar e 2 para intercambio de trabalho voluntário – sendo que o tipo de bolsa e o país depende do Estado onde o candidato reside. Os selecionados receberão passagens aéreas de ida e volta até o país de destino; seguro médico; hospedagem em casa de família; colocação em escola ou projeto social e livros escolares. As inscrições para as bolsas de intercâmbio AFS estão abertas até o dia 4 de setembro.

2 “Empreenda Santander”, para universitários e empreendedores

O Santander, com o apoio da Endeavor, lançou o Empreenda Santander 2K17 – um programa com o objetivo de incentivar ideias e projetos empreendedores pelo Brasil. Serão 17 negócios que receberão apoio financeiro, bolsas de estudo em Babson College, nos Estados Unidos, e mentoria. As inscrições estão abertas até o dia 4 de setembro para as categorias Universitário Empreendedor e Startup.

3 Competição oferece bolsas para curso de inglês nos EUA

O Instituto de Língua Inglesa da Universidade da Flórida Central (UCF), nos Estados Unidos, está oferecendo bolsas de 50% para cursos intensivos do idioma através de uma competição online. O programa tem duração de 8 semanas, em período integral, e se adequa às necessidades do estudante – seja para desenvolver fluência no idioma ou se preparar para a candidatura a uma graduação no exterior. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online até o dia 16 de setembro.

4 Bolsa de Estágio para Jornalistas na Alemanha

Desde 1997, a Internationale Journalisten-Programme (IJP) organiza um programa de intercâmbio para que jornalistas latino-americanos possam ter uma experiência de trabalho na Alemanha. A bolsa oferecida é no valor de 3600 euros. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro.Confira detalhes aqui.

5 12 bolsas para brasileiros em cursos de curta duração nos EUA

Ok, esta não encerra inscrições em setembro… mas quase. Vão até o dia 1º de outubro as inscrições para as bolsas de estudo oferecidas pelo LAIOB para cursos de curta duração na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. São contemplados os cursos de Marketing, Management, Corporate Finance e ProjectManagement e, para cada curso, serão oferecidas uma bolsa integral (100%) e duas de 70%. Os selecionados também terão acesso a um curso de Business English oferecido paralelamente.

6 Bolsas da CAPES para intercâmbio e pesquisa na Holanda

Interessados em estudar na Holanda podem se inscrever até 15 de setembro a um dos programas internacionais da CAPES NUFFIC. Há bolsas de graduação sanduíche, doutorado sanduíche e pós-doutorado em instituições de ensino superior holandesas. Serão selecionados até 5 projetos conjuntos de pesquisa nas seguintes áreas: Ciências Ambientais, Ciências Agrárias, Ciências Sociais, Ciência da Computação, Medicina, Química e Física.

Pós-Graduação

7 Bolsa para MBA em Oxford

A escola de negócios da Universidade de Oxford, na Inglaterra, está com inscrições abertas para a Skoll Scholarship. A bolsa é integral e direcionada para candidatos ao MBA que tenham interesse e histórico de atuação na área de impacto social. As inscrições são feitas em rodadas – o primeiro prazo se encerra em 29 de setembro.

8 Bolsas para pesquisadores na Espanha

Em parceria com a União Europeia, o governo da Região da Catalunha (Espanha) lançou o programa TecnioSpring+ – uma bolsa para pesquisadores e doutores do Brasil desenvolverem projetos em instituições de ensino e empresas da região. O programa oferecerá 72 bolsas de estudos, de dois anos de duração, que incluem passagens aéreas, salário de cerca de 4800 euros para despesas no país e suporte financeiro para pesquisa durante a estadia no país. As inscrições serão recebidas até 14 de setembro.

9 Bolsa para Mestrado na China

Estão abertas até o dia 28 de setembro as inscrições para o programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudos integrais para cursos de mestrado na Universidade de Tsinghua, em Pequim. O mestrado tem a duração de um ano e é possível escolher entre três áreas de estudo: Políticas Públicas, Economia e Negócios, e Estudos Internacionais. Não é necessário ter formação prévia em nenhuma dessas áreas para concorrer, nem dominar mandarim, já que todas as aulas serão em inglês. Confira detalhes aqui!

10 Bolsa para pesquisa na Alemanha

A Fundação Alexander von Humboldt está com inscrições abertas para o programa German Chancellor Fellowship, que concede bolsas para “futuras lideranças” para um intercâmbio de um ano na Alemanha. Entre os benefícios da bolsa estão: o reembolso das despesas de viagem para a Alemanha; curso de alemão; um auxílio financeiro mensal durante um ano; além de possibilidade de apoio financeiro por membros da família que forem junto para o país. As inscrições vão até o dia 15 de setembro.

11 Bolsas integrais para pós-graduação em Stanford

Fechando a seleção com chave de ouro: A Universidade de Stanford lançou um programa de bolsas de estudo para seus cursos de pós-graduação – em todas as áreas! O Knight-Hennessy Scholars vai disponibilizar um total de 750 milhões de dólares em apoio financeiro – sendo o maior programa de bolsas já financiado por doações. As inscrições para a primeira turma, de 2018, vão até 27 de setembro.