10 modelos de PowerPoint para todos os gostos e perfis

São Paulo — Fazer uma apresentação de sucesso não depende de facilidade para falar em público. Também é essencial contar com um bom suporte visual — o que, na maioria dos casos, significa caprichar nos slides do PowerPoint.

O famoso “ppt” não pode ser feito sem planejamento. É importante que combine fontes, cores, imagens e até recursos audiovisuais de forma estratégica, alinhada às necessidades e expectativas do público-alvo.

Conhecer as pessoas para quem você falará, aliás, é o coração de uma apresentação eficiente. Por isso os slides nunca podem ser genéricos: eles devem refletir com precisão o estilo de ser da plateia e adaptar-se aos objetivos específicos que o apresentador deseja atingir.

Precisa de ajuda? A agência MonkeyBusiness, especializada no assunto, criou com exclusividade para EXAME.com 10 modelos de slides no PowerPoint indicados para diversas ocasiões, públicos e propósitos.

Conheça a seguir os templates. Clique nos links para baixar os arquivos, que são abertos e totalmente editáveis. Basta escolher o modelo mais adequado às suas necessidades e adaptá-lo conforme a sua preferência:

1. Corporativo

Este modelo é destinado a apresentações para empresas com um estilo bem tradicional. Apesar da sobriedade de cores e fontes, há fotos de pessoas para humanizar o conteúdo. Segundo Marco Franzolim, diretor de comunicação da MonkeyBusiness, o template pode ser usado por profissionais de áreas como seguros e investimentos pessoais, por exemplo.

2. Eventos

Sua empresa atua na promoção de eventos como convenções, feiras, casamentos e shows? Este arquivo é perfeito para você. Leves e coloridos, os slides mostram cenas de pessoas em ambientes de confraternização e entretenimento.

3. Imobiliário

Este modelo de apresentação é direcionado a públicos com interesse em compra ou locação de casas, apartamentos ou salas comerciais. É excelente para acompanhar lançamentos de novos empreendimentos.

4. Institucional

Composto por cores sóbrias e frias, este conjunto de slides é ideal para apresentar a sua companhia com credibilidade para um público estratégico. Segundo Franzolim, o template é especialmente adequado para empresas que atuem em mercados como tecnologia ou finanças.

5. Investidores

O modelo foi pensado para negócios que buscam investimentos para crescer. O diretor da MonkeyBusiness afirma que a criação procurou criar slides versáteis o bastante para que um amplo espectro de startups possa projetar seu estilo na apresentação.

6. Metas

O arquivo pode ser aproveitado por quem precisa fazer uma exposição com foco em metas e números. O estilo visual é mais frio, como convém a apresentações do tipo. Há bastante ênfase em gráficos, tabelas e dados numéricos.

7. Planejamento

De acordo com Franzolim, referências ao xadrez aparecem neste modelo para transmitir noções como estratégia e raciocínio lógico. “Sugerimos o uso para apresentações de planejamento para empresas com perfil tradicional”, afirma o diretor da MonkeyBusiness.

8. Portfólio

Aqui, o design dos slides valoriza a foto, já que esse é justamente o foco de uma apresentação que se propõe a expor produtos ou serviços. Você pode substituir as imagens usadas no template por outras, que mostrem o que você deseja.

9. Tecnologia

Este modelo é adequado para empresas que trabalham com produtos ou serviços tecnológicos e que buscam se mostrar ao público como modernas e inovadoras.

10. Vendas

Estes são exemplos de slides em que você pode montar uma proposta de venda de produtos ou serviços dos mais variados tipos. De acordo com Franzolim, o modelo é ideal para empresas com perfil ousado e contemporâneo.