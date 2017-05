10 dicas infalíveis para conseguir uma vaga de emprego

Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Por Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo DMRH

Depois de tanto batalhar, finalmente, você conseguiu agendar entrevistas de emprego? Bem sei que esse momento costuma gerar muita ansiedade para alguns candidatos. Para ajudá-los a estarem melhor preparados vou deixar aqui dicas preciosas para esse momento. Confira a seguir.

Quais são os segredos para ter sucesso na entrevista?

1. Os entrevistadores querem saber da experiência anterior, da formação, dos hobbies, dos interesses pessoais, da vida familiar e da saúde. A vida pessoal faz parte do processo de formação do profissional.

2. O melhor caminho é sempre vincular tudo o que você irá falar que esteja relacionado com sua vida pessoal à sua vida profissional, mas mesmo assim é importante não se estender nem aprofundar a questão. Na maioria dos casos, basta falar basicamente da sua dinâmica familiar, ou seja, com quem mora, há quanto tempo, qual a profissão do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Que tipo de atividades vocês costumam fazer juntos e ponto final.

3. Em dinâmicas de grupo, não é adequado falar demais ou interromper outros candidatos. Seja você mesmo, não tente criar “um personagem”, pois não é possível mantê-lo por muito tempo. Seja proativo e participativo. Mostre o que está fazendo no processo seletivo, ou seja, trabalhe. É a chance que a empresa tem de conhecer o candidato, então, mostre quem você é.

4. Saber ouvir o entrevistador é fundamental. Não tente adivinhar o que ele quer nem responda algo que não é o que ele quer saber. Não seja prolixo, nem traga respostas “prontas”.

5. O candidato precisa ter clareza de suas prioridades e objetivos profissionais. Traga exemplos de situações vividas, é mais fácil o entrevistador te avaliar assim do que você der exemplos hipotéticos.

6. Faça um teste para averiguar o seu domínio de um idioma antes de começar a fazer entrevista. Já pensou se você disser que é fluente sem o ser de fato e o entrevistador sair falando em inglês no meio da entrevista? Também não é adequado responder em inglês se o entrevistador perguntar “como está seu inglês”.

7. Respeite o “dress code” da empresa (pesquise se é informal ou formal). Embora não haja traje padrão para ir a uma entrevista, recomenda-se vestir-se de maneira social e discreta.

8. Chegar despreparado em um processo seletivo é um deslize clássico. Use e abuse da internet para se informar sobre a empresa. Desta forma a entrevista fica mais produtiva e é mais fácil demonstrar interesse sobre a vaga. Não saber sobre a atuação da empresa e a sua cultura corporativa certamente faz com que o candidato perca pontos.

9. Fale português corretamente, principalmente em concordância verbal e singular/plural. Parece algo óbvio, mas esse alerta é muito importante, pois já vi muitos candidatos falando gírias e palavrões em entrevistas. Também não é adequado ser informal, pois o entrevistador não é seu amigo.

10. Reserve sua agenda para a entrevista. Nada de ficar olhando o relógio ou demonstrar impaciência. Prepare-se caso o entrevistador se atrase ou a entrevista seja mais longa.