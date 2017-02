10 cursos online que farão você abandonar (de vez) o portunhol

São Paulo — ¿Hablas español? Se a sua resposta é “Sí, pero no mucho”, você faz parte do enorme grupo de brasileiros que se consideram falantes do castelhano — mas que, na verdade, são adeptos do bom e velho portunhol.

A versão aportuguesada da língua dos hermanos até resolve a sua vida em viagens de lazer ou conversas informais com estrangeiros, mas não é suficiente para o mercado de trabalho.

Dominar o espanhol é um requisito cada vez mais frequente em empresas que operam no Brasil, não só porque a língua é falada por 570 milhões de pessoas no mundo, mas pela própria inserção do país na América Latina, dominada pelo castelhano.

Se você acha que dinheiro e tempo são moinhos intransponíveis entre você e a língua de Dom Quixote, uma boa opção são os cursos online, que permitem um estudo adaptado à sua rotina e podem ser total ou parcialmente gratuitos.

Confira a seguir uma seleção de 10 aplicativos, canais no YouTube e plataformas didáticas que apresentam o aluno à língua espanhola:

1. Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco)

A instituição pernambucana oferece dois módulos completamente gratuitos: espanhol básico e espanhol para os negócios. O único requisito é preencher um formulário. Os dados fornecidos serão usados no certificado, a que tem direito quem tiver pelo menos 70% de aproveitamento. Clique aqui para acessar.

2. Aula De

Este canal no YouTube é um projeto educacional desenvolvido por professores de diversas disciplinas, como história, português e matemática, e conta com mais de 700 mil inscritos. No total, há 23 aulas de espanhol disponíveis na plataforma, ministradas pela professora Michele Manfessoni. O foco são os temas gramaticais, como artigos, conjunções e pronomes, além de aulas dedicadas à resolução de exercícios. Clique aqui para acessar.

3. Tío Spanish

Que tal ter aulas com um dedo “vestido” de espanhol, com direito a bigode e chapéu de toureiro? Tal é a proposta bem-humorada deste canal do YouTube, que traz temas básicos de gramática (como a conjugação dos verbos ser, estar, ir e amar), vocabulário (formas geométricas, utensílios de mesa, vegetais e cores) e expressões idiomáticas. Também há vídeos que descrevem hábitos, festas e tradições culturais da Espanha. Clique aqui para acessar.

4. Educação Ativa

Os vídeos são voltados para estudantes de espanhol, inglês e italiano. No caso do castelhano, há 50 aulas para o nível iniciante e 22 para o intermediário. Embora haja lições sobre vocabulário, o canal dá ênfase a assuntos gramaticais. O idioma de apresentação das aulas é o português, o que facilita a vida de quem está começando. Clique aqui para acessar.

5. Spanish Sessions

O canal no YouTube da professora espanhola Pilar Gonzáles Manjavacas traz mais de 50 vídeos de suas aulas particulares com alunos de diversas nacionalidades. Todos os diálogos são em espanhol e têm legendas na mesma língua. Cada conversa tem um tema específico, como quantificadores, verbos no imperativo e formas de expressar a opinião num debate. Clique aqui para acessar.

6. Babbel

Financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, a plataforma oferece cursos de diversos idiomas e foi considerada pela revista Fast Company a empresa de educação mais inovadora do mundo em 2016. O cadastro é completamente gratuito, assim como as primeiras lições de cada curso. Para ter acesso integral às aulas, há planos de pagamento mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Para espanhol, são oferecidas lições para nível iniciante e avançado. Clique aqui para acessar.

7. Prime

Com duração total de 50 horas, o curso é de espanhol básico. Entre outros temas, as aulas ensinam fórmulas para cumprimentar e se apresentar para alguém, dicas de pronúncia, palavras mais frequentes na rotina, principais verbos regulares e irregulares e como dizer as horas. O curso é gratuito e oferece certificado opcional pago. Clique aqui para acessar.

8. Espanhol Grátis

Há aulas totalmente gratuitas para nível básico, intermediário e avançado de espanhol. O material didático é apenas escrito. Além de lições sobre gramática, há exercícios, dicas de viagem, e-books e até modelos de currículo em espanhol. Clique aqui para acessar.

9. Duolingo

Disponível para iOs, Android e Windows Phone, este aplicativo para celular traz conteúdo didático gratuito sobre espanhol, além de inglês, alemão e francês. Tudo o que o usuário precisa é de 5 minutos diários de estudo, promete o app. Para motivar o seu progresso, o Duolingo conta os dias consecutivos que você passa resolvendo exercícios. Clique aqui para acessar.

10. Busuu

Com mais de 60 milhões de usuários cadastrados pelo mundo, a plataforma oferece cursos de espanhol e mais 11 línguas. O usuário pode se cadastrar gratuitamente e acessar lições curtas, exercícios por escrito e correções por falantes nativos da língua. Já a versão paga inclui outros recursos, como exercícios de gramática, acesso ao modo offline do app e certificados oficiais. Clique aqui para acessar.