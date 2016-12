Votação de dívida dos Estados não depende de Meirelles, diz Maia

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira que a votação do projeto sobre a dívida dos Estados não depende de “aval” do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pouco após o líder do governo na Casa, deputado André Moura (PSC-SE), ter dito que um pré-acordo fechado pelos parlamentares ainda precisava ser discutido com o ministro.