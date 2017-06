Vigilantes são baleados no estacionamento da prefeitura do Rio

Dois vigilantes foram baleados durante uma tentativa de assalto a carro-forte no estacionamento da sede da prefeitura do Rio de Janeiro, na Cidade Nova, na região central. Um dos feridos foi levado para o Hospital Souza Aguiar, e o outro foi atendido no local.

Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Segundo relatos em redes sociais, houve perseguição e troca de tiros.

Até as 9 horas, não havia maiores informações sobre o paradeiro dos criminosos.