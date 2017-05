Vídeo que mostra policial quebrando vidro não foi feito no Brasil

Os protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência que ocorreram em Brasília nesta quarta-feira (24) terminaram em confronto.

Policiais militares do Distrito Federal foram inclusive flagrados atirando contra manifestantes com armas de fogo.

Um dia depois, um vídeo passou a circular nas redes sociais, com PMs quebrando vidros na entrada de um edifício da capital federal. Em um post, no Facebook, há o seguinte texto:

‘[vale-replay] “A PM interveio democraticamente quando vândalos mascarados, terrorista e baderneiros cometeram atos violentos de vandalismo e quebra-quebra’. Outro diz o seguinte: “A polícia também aderiu as ações diretas #AçõesDiretasJá”.

O Truco – projeto de fact-checking da Agência Pública – analisou a gravação e descobriu que ela é falsa.

O vídeo não traz muitas pistas sobre o local onde foi gravado. No canto superior esquerdo está escrito “Camera 04”. Mais perto do final, o ângulo muda e surge “Camera 03”.

Quando um dos policiais levanta o escudo, no meio do quadro, lê-se “Policia”. Até aí, nada indica que não tenha sido feito no Brasil.

Quando o policial mais no topo da gravação ergue o escudo, no entanto, surge uma inscrição incomum em qualquer PM daqui: “PNB”.

Uma pesquisa simples no Google Imagens, com os termos “PNB” e “policia” mostra que se trata da Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela.

Uma observação mais atenta permite perceber também que, logo no início da gravação, há uma data e um horário: 05/01/2017 06:31:27 PM.

Como a hora aparece em formato americano, é muito provável que a data seja 1º de maio – ou seja, mais de três semanas antes das manifestações que ocorreram em Brasília. Nesse dia, houve grandes protestos na Venezuela.

Outra pesquisa, agora no YouTube, revela uma versão do vídeo disponível desde pelo menos o dia 17 de maio.

A reportagem encontrou também uma reportagem que cita a gravação, de 13 de maio, no jornal El Tiempo. O texto explica que as cenas viralizaram pelo Twitter.

O vídeo foi captado em meio à última onda de protestos contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, que já dura 55 dias.

Mais de 50 pessoas – entre apoiadores e opositores ao governo – morreram em confronto com a polícia, por armas letais, enquanto caminhavam em locais próximos ou durante saques a estabelecimentos comerciais.

Outros vídeos que circulam na internet mostram a Polícia Nacional Bolivariana quebrando e queimando suas próprias motos para incriminar manifestantes.

Aqui no Brasil, um dos posts com as imagens espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e, no momento da publicação desta checagem, já tinha mais de 850 mil visualizações e 32 mil compartilhamentos no Facebook.

Embora o vídeo seja verdadeiro, a reportagem descobriu que foi gravado em outro país, em uma outra data.

As evidências são mais do que suficientes para mostrar que se trata de mais uma notícia falsa.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Agência Pública.