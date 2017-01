Vestido de gari, Dória varre trecho da Avenida Paulista

São Paulo – O prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, se vestiu de gari e varreu um trecho da Avenida Paulista, durante uma operação do Cidade Linda.

Esse novo programa municipal engloba 24 iniciativas para a cidade, como limpeza e manutenção de ruas, troca de placas sinalização e lixeiras, pintura e rebaixamento de guias, desobstrução de bueiros, entre outras.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, os trabalhos serão periódicos e realizados em diversos pontos da cidade. O uso de uniforme de gari pelo prefeito, bem como por toda sua equipe, já estava previsto no programa, que começou com uma breve varrição de Dória na Av. Nove de Julho.

Segundo o G1, o prefeito ainda não tem uma resposta definida sobre o que fará com os ambulantes na Avenida Paulista. O tema está sob estudo. “A lei é muito clara em relação a isso, inclusive em relação à Paulista. São 50 pessoas que têm o termo de permissão de uso. Essa é a legislação que está em vigor para a Avenida Paulista”, afirmou Dória.

O Cidade Linda terá mais ações ainda neste mês de janeiro, As próximas já previstas são na Avenida 23 de Maio (nos dias 14 e 15), Avenida Santo Amaro (nos dias 21 e 22) e Avenida Tiradentes (nos dias 28 e 29).