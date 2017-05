Cala a boca, moleque: baixaria toma sessão da reforma trabalhista

Brasília – A oposição prometeu atrapalhar o avanço da reforma trabalhista no Senado e cumpriu.

Em sessão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para a apresentação do relatório sobre a pauta, oposicionistas tomaram a mesa e impediram o relator, o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), de ler seu parecer. Mesmo assim, o texto foi dado como lido e será votado na próxima terça-feira.

A sessão chegou a ser suspensa por cerca de 40 minutos após bate-boca entre parlamentares. Quando foi retomada, a gritaria não parou e Ferraço afirmou fora do microfone que o parecer seria dado como lido.

A tramitação da reforma havia sido paralisada na semana passada por Ferraço após as denúncias de executivos da J&F contra o presidente Michel Temer. Após o final de semana de articulação, no entanto, o peemdebista conseguiu convencer os tucanos a seguirem com o calendário.

A sessão foi tensa desde o começo, às 8h30 da manhã. Mais cedo, em entrevista a EXAME.com, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a oposição iria fazer o que fosse preciso para obstruir a pauta.

A confusão aconteceu depois que uma questão de ordem de Randolfe para adiar a leitura do parecer foi rejeitada por 13 votos a 11.

Segundo relato de Randolfe a EXAME.com, ele teria dito para o senador Ataídes Oliveira (PSDB-GO) que ele estava sustentando um governo golpista. A resposta foi “Cala a boca, moleque vagabundo”. Em reação, Randolfe partiu para cima e chegou a subir na mesa.