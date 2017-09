VEJA divulga áudio de Joesley que levantou suspeita de Janot

São Paulo – A revista VEJA divulgou o áudio entregue à Procuradoria-Geral da República na semana passada, que levou Rodrigo Janot a declarar suspeitas sobre a delação da JBS.

Na página da revista no Soundcloud, há pelo menos três gravações já postadas. Na conversa, Joesley Batista e Ricardo Saud conversam, aparentemente bêbados e sem notar que estão se gravando, sobre como se aproximar de Rodrigo Janot por meio do ex-procurador Marcelo Miller, que trabalhava junto com Janot nos casos da Lava Jato.

Segundo VEJA, um dos pontos mais sensíveis do áudio é quando Joesley e Saud citam Fernanda (provavelmente a advogada Fernanda Tórtima, que fez defesa de Eduardo Cunha), afirmando que ela “surtou” porque, a depender das autoridades citadas no depoimento, eles poderiam “entregar” o Supremo.

“Surtou por causa do Zé, porque sabe que, se nós entregar o Zé, nós entrega o Supremo”, diz Joesley no áudio, se referindo a Fernanda e a José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça.

“Eu falei pro Marcelo: ô Marcelo, cê quer pegar o Supremo? Quero. Pega o Zé. Guarda o Zé, o Zé entrega o Supremo”, continua, provavelmente se referindo a Marcelo Miller.

Os dois também fizeram piada com a proximidade entre Cardozo, a ex-presidente Dilma Rousseff e a presidente do STF, Carmen Lúcia, além de se referirem de forma chula a várias mulheres. Em um determinado momento, também é possível ouvir Joesley indo ao banheiro.