O que a imprensa internacional disse sobre morte de Teori

São Paulo – Publicações de todo o mundo repercutiram informações sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki. Ele foi vítima em um acidente de avião no início da tarde desta quinta-feira (19).

Em comum, todos os veículos destacam a atuação do juiz nas investigações da Operação Lava Jato. Para o jornal britânico The Guardian, por exemplo, o momento do acidente pode levantar questões de um possível “jogo sujo” devido “ao papel proeminente” que Zavascki desempenhava na operação conduzida pelo juiz Sergio Moro.

“Nas últimas semanas, Zavascki analisava provas de altos executivos da Odebrecht, o que poderia resultar em mais prisões de figuras poderosas do Congresso e do próprio conglomerado empresarial”, diz o texto.

Os jornais Washington Post, El Pais, Clarín e BBC informaram que a morte foi confirmada pelo filho do ministro, Francisco Prehn Zavascki, por meio de seu Facebook.

De acordo com o El Pais, “todos os olhos políticos do país seguiam os passos” de Zavascki devido a seu papel nas investigações da Lava Jato.

“Se esperava que Teori Zavascki decidisse em fevereiro se aceitaria as confissões que implicavam centenas de políticos, incluindo os núcleos duros do governo atual, de Michel Temer, e do anterior, de Dilma Rousseff”, diz o jornal.

