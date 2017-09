Vazamento de amônia em instalações da Citrosuco fere 2 em Santos

São Paulo – Um vazamento de amônia nas instalações da Citrosuco no Porto de Santos (SP) feriu duas pessoas na noite de segunda-feira, mas não chegou a afetar as operações no principal terminal portuário do país, informou a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp).

A Codesp disse que o vazamento foi controlado por volta das 22 horas da segunda-feira. Além disso, como as instalações da Citrosuco ficam afastadas de outras empresas e mesmo de bairros, não houve prejuízo às atividades do Porto de Santos ou aos moradores locais, segundo informações da assessoria de imprensa da estatal.

De acordo com a Codesp, as causas do acidente e os eventuais impactos ao meio ambiente serão investigados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Nesta terça-feira, as operações no Porto de Santos ocorrem normalmente, incluindo na Citrosuco, segundo a Codesp e a empresa.

Em nota, a Citrosuco disse que “as causas do incidente estão sendo apuradas” e “que está prestando toda assistência aos dois trabalhadores terceirizados que estavam no local”.

“Ambos foram encaminhados à Santa Casa da Misericórdia de Santos e o estado de saúde deles é estável”, concluiu a empresa.