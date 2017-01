Usina de Itaipu bate recorde de visitação em 2016

A Usina de Itaipu bateu o recorde de visitação em 2016, mesmo ano em que se tornou a líder mundial de produção de energia, com a marca de 103.098.366 megawatts-hora (MWh) gerados.

Os atrativos turísticos de Itaipu foram visitados por 954.572 pessoas. O número é 16% maior que o de 2015 e considera as duas modalidades de visitas, institucional e turística.

Dos turistas que foram à usina em 2016, 54,32% são brasileiros e 32%, paraguaios. Em terceiro lugar ficaram os argentinos (5,75%), seguidos pelos uruguaios.

Alemães, peruanos, chilenos, chineses, norte-americanos e espanhóis completam a lista das dez nacionalidades que mais visitaram os atrativos da binacional.

O superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piolla, atribuiu o maior interesse pela visitação à perspectiva do recorde mundial de geração de energia pela usina, além das campanhas de divulgação do turismo da usina.

Na margem brasileira, 522.003 pessoas visitaram os atrativos do Complexo Turístico, que inclui o Circuito Especial, Ecomuseu, Iluminação da Barragem, Visita Panorâmica, Polo Astronômico, Porto Kattamaram, Test Drive do Veículo Elétrico e Refúgio Biológico.

A visitação institucional da binacional, organizada pela própria Itaipu e feita para escolas, grupos de estudantes e de profissionais, levou 46.198 visitantes pela margem brasileira.

A reabertura do Museu da Terra Guarani aumentou em 96% as visitas do complexo turístico na margem paraguaia, por onde entraram 207.430 turistas.

Visitação

Quem planeja visitar as atrações de Itaipu pode obter informações sobre os atrativos turísticos da usina e fazer reservas pelo site ou pelo telefone do Turismo Itaipu (45 3529-2892).

Entrada gratuita para moradores

Quem mora nos municípios da região trinacional e lindeiros ao Lago de Itaipu não paga ingresso para conhecer cinco atrativos do complexo turístico: Visita Panorâmica, Iluminação da Barragem, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Ecomuseu.

Os moradores também têm desconto de 50% para conhecer o Circuito Especial e Porto Kattamaram, além do estacionamento no Centro de Recepção de Visitantes.

Para ter o benefício, o morador deve apresentar comprovante de residência recente, acompanhado de documento com foto. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

A regra vale para os moradores dos seguintes municípios brasileiros: Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, Vera Cruz do Oeste, todos no Paraná, além de Novo Mundo, em Mato Grosso do Sul.