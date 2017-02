Unidade da PM é incendiada no Rio Grande do Norte

A unidade do Pelotão Destacado de Polícia Militar de Arez, na região leste do Rio Grande do Norte, foi incendiada hoje (1º), por volta das 5h. Segundo a PM, possivelmente, foi usado combustível para iniciar o incêndio.

O fogo destruiu parte do prédio e um veículo. Nenhum policial ficou ferido.

Duas pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento no ataque e a polícia investiga a participação de outras. Por enquanto, não há informações sobre a motivação do crime ou a ligação dos suspeitos com algum grupo criminoso.

Desde o início do ano, o estado vive uma crise na área de segurança. Uma rebelião iniciada no dia 14 de janeiro na Penitenciária Estadual de Alcaçuz deixou ao menos 26 mortos. Outros motins se seguiram e agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária foram enviados ao estado. Também em janeiro, ônibus e prédios públicos foram alvo de ataques criminosos na capital e em outras cinco cidades.