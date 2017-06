Unica: decisão dos EUA de abandonar acordo é “decepcionante”

São Paulo – A União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) classificou como “decepcionante” a decisão do governo dos Estados Unidos de abandonar o Acordo do Clima, fechado após a COP-21, de Paris, em 2015.

Em nota, a entidade do setor sucroenergético deu apoio ao posicionamento do governo brasileiro, que disse ter recebido a decisão “com profunda preocupação e decepção”.

“É decepcionante saber que os EUA, sendo um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, descartam a oportunidade de implementar uma economia robusta de baixo carbono, uma vez que são os maiores produtores de biocombustíveis, com destaque para o etanol”, destacou a Única.

A associação acrescentou que continuará trabalhando em favor do cumprimento do Acordo do Clima ratificado pelo Brasil no ano passado, na COP-22, “e espera que outras nações fiquem firmes em suas metas de desenvolvimento sustentável”.