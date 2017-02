Unesp divulga lista de aprovados no vestibular 2017

São Paulo – A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou em seu site (www.unesp.br) o resultado do vestibular 2017. O exame foi aplicado em duas fases e teve 102.320 inscritos.

Entre às 10h do dia 9 e às 16h de 10 de fevereiro, todos os candidatos classificados – inclusive o primeiro colocado de cada curso – deverão confirmar interesse pela vaga.

O procedimento deve ser realizado no site da Vunesp. A primeira lista de convocados será divulgada no dia 13 de fevereiro, somente com o nome dos classificados que tenham declarado interesse pela vaga.

As matrículas são feitas, primeiramente, de forma virtual. Orientações estão disponíveis para consulta no Manual do Candidato, no site da Vunesp.

A primeira chamada para matrículas será realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro. A segunda e a terceira chamadas serão divulgadas nos dias 16 e 21 deste mês.

No Vestibular 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 45% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas.