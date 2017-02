Uma perseguição policial digna de GTA em… Curitiba?

Sabe aquelas perseguições em primeira pessoa típicas do cinema e de games como GTA (Grand Thef Auto)? Assim pode ser definida a cena de busca a um ladrão que tentou fugir de moto na última terça-feira (24) em Curitiba, no Paraná.

De acordo com o portal Ric Mais, policiais de Motos Alfa do 13º Batalhão da Polícia Militar do Paraná tentaram fazer a abordagem a um suspeito de furto e roubos de celulares. No entanto, o bandido começou a fugir e daí iniciou-se uma perseguição pelas ruas do bairro Cidade Industrial.

As imagens foram registradas por uma câmera acoplada no capacete de um dos policiais e mostram o homem fugindo por alguns quilômetros em alta velocidade, ultrapassando um sinal vermelho e passando por cruzamentos em avenidas movimentadas.

No momento dos 2min26s, ele colide contra a parte lateral dianteira de um Fox branco, cai no chão e, como se fosse feito de borracha, levanta e continua a fugir!

Embora tenha tentado fugir ao subir num telhado de uma casa, a polícia cercou o local e conseguir prender o meliante.