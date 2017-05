Um ano de Michel Temer em 15 tópicos

1. Um ano de Michel Temer zoom_out_map 1/16 Michel Temer: o presidente tomou posse em 12 de maio, com o afastamento de Dilma Rousseff para as investigações que culminaram no impeachment da petista. Relembre alguns momentos marcantes do governo e veja o que ainda está em aberto. (REUTERS/Ueslei Marcelino/Reuters) O presidente tomou posse em 12 de maio, com o afastamento de Dilma Rousseff para as investigações que culminaram no impeachment da petista. Relembre alguns momentos marcantes do governo e veja o que ainda está em aberto.

PEC do Teto: A primeira grande demonstração de força política do governo, em outubro do ano passado, foi a aprovação da PEC do Teto no Congresso, que estabeleceu um limite máximo para os gastos pelos próximos 20 anos. A medida foi um trunfo do Ministério da Fazenda, encabeçado por Henrique Meirelles, e limita os gastos públicos ao valor registrado no ano anterior, corrigido pela inflação.

Reforma do Ensino Médio: A aprovação da reforma gerou polêmica entre educadores, já que um outro plano estava sendo construído nos últimos anos, com consultas públicas. A medida aprovada vai permitir que os alunos comecem a escolher entre carreiras mais voltadas para humanas ou exatas já no ensino médio, entre cinco "percursos" educacionais possíveis

Baixas na equipe: Temer perdeu oito ministros do núcleo duro de seu governo, a maioria por citação nas delações da Lava Jato. Entre as baixas mais expressivas estão Romero Jucá, que era ministro do Planejamento e foi acusado de combinar "um pacto para estancar a sangria"; Geddel Vieira Lima, que era secretário de governo; e Marcelo Calero, que denunciou Geddel e acabou pedindo demissão.

Moraes no STF: Em janeiro deste ano, o ministro Teori Zavascki morreu em um acidente de avião. O presidente Michel Temer indicou, então, Alexandre de Moraes para a vaga de Teori no STF. Moraes era secretário de segurança do governo Alckmin em São Paulo e virou ministro da Justiça de Temer antes de ser nomeado. Ele é conhecido por ter opiniões fortes sobre temas polêmicos, como a descriminalização das drogas.

Dia da Mulher: Temer foi muito criticado e virou piada nas redes sociais por suas declarações sobre o papel da mulher na sociedade. "Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém é mais capaz de indicar os desajustes, por exemplo, nos preços dos supermercados do que a mulher", afirmou.

Saques do FGTS: O governo Temer também liberou o saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores que tinham sido desligados até dezembro de 2015. A medida foi anunciada como uma forma de incentivar o comércio, mas pesquisas apontaram que a maioria pretendia pagar dívidas com o dinheiro.

Cortes na Selic: Em maio do ano passado, a taxa básica de juros estava em 14,5% ao ano. O Banco Central adotou um ritmo de cortes acentuados, de 0,5 a até 1e ponto percentual de cada vez, trazendo o indicador para 11,25% atualmente. O mercado cogita, inclusive, que o ritmo de corte deve aumentar para 1,25 ponto na próxima reunião.

Transposição do São Francisco: Temer participou da cerimônia de chegada das Águas do Rio São Francisco à Paraíba em março, no projeto de transposição. O ato foi polêmico porque Lula e Dilma depois foram ao estado reivindicar a "paternidade" da transposição. Temer disse não querer "paternidade" sobre a obra.

Carne Fraca: a investigação da Polícia Federal que descobriu fraudes em frigoríficos brasileiros causou uma crise diplomática para Temer, que teve de tranquilizar os países que mantêm relação comercial com o Brasil depois que vários deles suspenderam as importações de carne.

"Não fale em crise, trabalhe": Apesar de ter sido anunciada como uma prioridade do governo no início do mandato de Temer, a diminuição do desemprego ficou, na melhor das hipóteses, para o 2º semestre deste ano. No primeiro trimestre deste ano, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados, uma taxa de desocupação de 13,7%

Delações da Odebrecht: o próprio presidente foi citado nas delações, mas não pôde ser investigado por ocupar o posto máximo do Executivo. Na equipe, 8 dos ministros de Temer foram citados na lista de Fachin, como ficou conhecida a lista dos pedidos de investigação da Lava Jato

O encaminhamento das reformas Trabalhista e da Previdência motivaram uma paralisação significativa contra as medidas do governo em várias cidades do país. A mobilização se deu também entre trabalhadores do transporte público, em São Paulo, o que gerou um efeito cascata e quase transformou a cidade em um deserto.

Inflação na meta: A mais recente notícia positiva sobre o governo foi a divulgação do IPCA de abril, mostrando que a inflação ficou abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Em 12 meses, a inflação de abril foi de 4,08%.

Reforma Trabalhista: A reforma Trabalhista, aprovada na Câmara, agora segue para o Senado, onde já tem um inimigo declarado: o até então aliado senador Renan Calheiros, do próprio PMDB. O governo tem o desafio de fazer passar as leis que flexibilizam o mercado de trabalho e, mais adiante, a reforma da Previdência, que enfrenta a maior resistência popular.