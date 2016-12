Um a cada três brasileiros apoia intervenção militar no país

São Paulo — Cerca de 35% dos brasileiros apoiam uma intervenção militar provisória no país, revela um levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado neste mês. O conteúdo da pesquisa foi divulgado nesta terça-feira (20) pelo Radar On-Line de Veja.com.

O levantamento foi feito com 2.016 pessoas em 24 estados e no Distrito Federal, entre os dias 6 e 8 de dezembro.

Segundo o instituto, a pesquisa tem um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de cerca de 2%. De acordo com o resumo do estudo, os entrevistados tiveram que responder à pergunta “O Sr(a) seria a favor ou contra a uma intervenção militar provisória no país nesse momento?”.

A maior parte (59,2%) dos entrevistados se disse contrária a uma intervenção dos militares no Brasil, enquanto 5,7% não souberam ou não quiseram responder.

O maior porcentual de pessoas que defenderam a volta de uma intervenção está nos grupos com entrevistados de 45 a 59 anos (39,6%) e de 60 anos ou mais (39,3%), que vivenciaram a Ditadura Militar do Brasil e viram as violações de direitos humanos vividas durante o regime.