Uber expulsa motorista após denúncia de estupro em São Paulo

A escritora Clara Averbuck denunciou um motorista da Uber por tê-la estuprado dentro do carro em que os dois estavam. Nesta segunda-feira, 28, ela fez uma publicação no Facebook detalhando o ocorrido.

“O nojento do motorista do Uber aproveitou meu estado, minha saia, minha calcinha pequena e enfiou um dedo imundo em mim, ainda pagando de que estava ajudando ‘a bêbada’. Estou machucada, mas estou em casa e medicada pra me acalmar”, escreveu Clara.

A empresa confirmou o afastamento do motorista denunciado pela escritora, mas Clara afirmou que ainda não sabe se tomará outras medidas legais.

“Estou decidindo se quero me submeter à violência que é ir a uma delegacia da mulher ser questionada, já que a violência sexual é o único crime que a vítima é quem tem que provar. Não quero impunidade de criminoso sexual mas também não quero me submeter à violência de Estado”, disse.

A publicação ganhou destaque no Facebook e centenas de internautas mandaram mensagens de apoio à escritora.