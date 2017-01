Turistas são roubados e feitos reféns em albergue no Rio

Turistas hospedados no albergue Meiai, em Botafogo, zona sul do Rio, foram assaltados, agredidos e feitos reféns dentro do estabelecimento, na madrugada desta quarta-feira, 11. Segundo a polícia, quatro assaltantes, um deles com um revólver, invadiram o hostel e roubaram os hóspedes.

Os bandidos chegaram por volta das 2 horas e renderam o vigia. Da Europa e da América Latina, as vítimas estavam dormindo e foram surpreendidas com a ação.

Foram agredidas e colocadas com o rosto voltado para o chão. Os turistas contaram que os bandidos pegaram facas na cozinha e os fizeram, sob ameaças, ficar num corredor para que os quartos fossem vasculhados.

Os criminosos levaram celulares, câmeras fotográficas e dinheiro. Só deixaram malas e passaportes. Do caixa do hostel, levaram R$ 1.000. Os ladrões fugiram em seguida. A polícia informou que está nas ruas fazendo buscas.

O hostel fica a 700 metros da delegacia de Botafogo e a um quilômetro do Batalhão da PM do bairro. Em funcionamento há quatro anos, o Meiai fica numa casa charmosa na Rua Guilhermina Guinle, e oferece acomodações individuais e coletivas, estas últimas para até 14 pessoas.

Por ter boa avaliação em sites especializados, o estabelecimento é bastante procurado por turistas estrangeiros, atraídos por suas tarifas econômicas e área externa, um terraço com área de convivência e churrasqueira. O restaurante do hostel, Guilhermina, é frequentado também por cariocas.

“Os turistas ficaram muito assustados, e esse é o maior problema. Um turista francês estava contando que nunca imaginou acordar com uma arma na cabeça”, lamentou André de Oliveira, um dos proprietários, à reportagem da GloboNews.

Também no bairro de Botafogo, por volta das 19h desta terça-feira, 10, um grupo de jovens aproveitou-se de um engarrafamento para roubar motoristas parados no trânsito.

Eles estavam dentro de um ônibus da linha 474 (Jacaré-Copacabana). Saltaram, roubaram carteiras e celulares e voltaram para o coletivo para dividir o produto do roubo.

Um motorista conseguiu chamar a PM e dois homens e dois adolescentes foram detidos na hora. A ação foi no viaduto Santiago Dantas, que liga Botafogo a Laranjeiras, a poucos metros do Palácio Guanabara, sede do governo estadual.