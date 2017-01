TSE recebe 58º pedido para criação de partido político

São Paulo – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu o 58º pedido de criação de partido político no País. A Corte informou que o pedido de análise foi protocolado na última sexta-feira, 30, solicitando a autorização do registro do Partido Democrático dos Servidores Públicos.

Os pedidos são analisados pelo Tribunal, que acata a criação se a agremiação recolher 468 mil assinaturas de apoio à criação da nova legenda.

A Justiça Eleitoral exige que nenhuma das assinaturas tenha apoiado a criação de outro partido. Se os parâmetros estiverem cumpridos, a criação é submetida ao plenário para aprovação ou não da nova agremiação.

O País tem 35 partidos oficialmente registrados o TSE e em condições de disputar eleições, de acordo com a Corte.