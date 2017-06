TSE inicia 3º dia de julgamento da chapa Dilma-Temer

Brasília – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou na manhã desta quinta-feira o terceiro dia do julgamento da chapa Dilma-Temer, que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer.

Além da sessão desta manhã, estão previstas outras duas para esta quinta, uma às 14h e outra às 19h.

Na véspera, com uma reunião apenas pela manhã, o TSE encerrou os trabalhos com a conclusão do voto do relator do processo, ministro Herman Benjamin, apenas no que se refere às preliminares — questões processuais que antecedem o mérito do processo propriamente dito. [nL1N1J418S]

Nesta manhã, a expectativa é que sejam votadas as questões preliminares ainda não decididas, para então o tribunal iniciar a análise do mérito da ação, que julga se houve abuso de poder político e econômico da chapa formada em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff e seu vice, Michel Temer.

A principal questão a ser definida antes da análise do mérito é se os depoimentos de delatores da Odebrecht serão considerados no julgamento.

Antes do início da sessão, o advogado Flávio Caetano, que representa Dilma, voltou a bater na tecla de que foi o juiz, no caso Benjamin, quem pediu para ouvir o depoimento de delatores da Odebrecht.

“Não tem nada a ver conosco, foi trazido de ofício”, disse.