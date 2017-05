São Paulo – O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro vai ocorrer mesmo nesta quarta-feira, segundo decisão do TRF4. A informação é do blog Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.

A defesa de Lula tinha pedido, por meio de habeas corpus, a suspensão do processo criminal em que Lula é reu, mas a solicitação foi negada.