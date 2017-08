Tribunal Militar autoriza PM de SP a mudar cena de crime

São Paulo – Uma resolução do Tribunal Militar do Estado de São Paulo determina que policiais militares têm dever de apreender todos os objetos que tenham relação com a apuração de crimes de militares contra a vida de civis. O objetivo, segundo o próprio documento, é esclarecer a questão, para que a celeridade nos processos seja garantida.

No entanto, uma regulamentação como essa conflita diretamente com a Constituição Federal, de acordo com o professor de Direito Penal da Universidade Mackenzie, Humberto Fabretti.

A resolução cita a alínea “b” do artigo 12 do Código de Processo Penal Militar, que determina que a autoridade militar deve “apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato”.

No entanto, a alínea “a”, não citada na nova resolução, especifica que, ao saber do crime, o militar deve “dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário”.

O artigo 144 da Constituição Federal, determina especificamente que a Polícia Civil tem papel de investigar as infrações penais, exceto as militares; e que a Polícia Militar tem função de policiamento ostensivo. Segundo o professor de Direito Penal do Mackenzie Humerto Fabretti, infrações militares não envolvem a morte de civis.

“Se um policial militar mata outro; se ele abandona o posto designado; se pede propina em serviço, isso são infrações sob jurisdição da Justiça Militar. Quando envolve morte de civil, a competência é totalmente da Polícia Civil, da Justiça comum”, explicou.

“A Justiça Militar pode fazer sua própria apuração para determinar como o policial vai ser punido dentro da corporação, no âmbito administrativo, mas sem interferir com a investigação da Polícia Civil”, disse Fabretti.

Além disso, o professor destaca que a Polícia Militar não tem treinamento para manipular os instrumentos de uma cena de crime.

“O que o policial militar vai fazer com a arma, as cápsulas? Vai levar para a Justiça Militar, e ela vai fazer o que com as provas? Eles não têm treinamento, estrutura, para fazer a análise da investigação. O que pode acontecer daqui para a frente é um PM recolher as provas do crime, o delegado da Polícia Civil chegar para esperar a perícia, e os dois começarem a trocar tiro para decidir quem vai ser o responsável”, afirmou.

O Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo informou ter protocolado uma representação contra o presidente do TJM, Silvio Hiroshi Oyama, na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A nota afirma ainda que “a Polícia Civil não se omitirá em cumprir sua missão, portanto, não deixará de instaurar inquérito policial todas as vezes que receber notícia de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil”.

No Senado, está parado há um ano um projeto de lei que prevê a mudança nessa regra, impedindo o julgamento de militares pela Justiça comum.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, teria pedido o apoio do presidente do Senado, Eunício Oliveira, para fazer a pauta avançar mais rápido.

Procurado, o Tribunal de Justiça Militar informou que não se posicionaria por meio de nota.