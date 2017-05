Tribunal de SP é alvo de ataque hacker e desliga computadores

São Paulo – O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou nesta sexta-feira ter detectado que computadores do órgão foram alvos do ataque cibernético que está sendo realizado por hackers em dezenas de países, o que levou ao desligamento de todas as máquinas da corte e à suspensão dos prazos processuais.

“Foram detectadas máquinas infectadas e, segundo o protocolo de segurança da tecnologia da informação do Judiciário paulista, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou por cautela o desligamento de todas as máquina do Estado de modo a evitar a propagação”, afirmou o tribunal em nota.

“O expediente transcorre normalmente, inclusive para a prestação das informações necessárias a advogados. Em razão do ocorrido, os prazos processuais serão suspensos”, acrescenta a nota.

Os servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sediado na capital paulista, também foram desligados, mas de acordo com as assessorias de imprensa dos dois órgãos, apenas como medida de precaução.

Os ataques são do tipo “ramsonware”, em que um vírus instalado no computador mostra uma mensagem na tela afirmando que os arquivos da máquina foram codificadas, impossibilitando o acesso e, para decodificar os arquivos, o usuário terá de pagar um “resgate” em bitcoins, uma moeda virtual.

O ataque atingiu o sistema de saúde do Reino Unido, obrigando hospitais e clínicas a rejeitarem pacientes, e empresas, especialmente na Espanha.