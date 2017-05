TRF do Rio de Janeiro remete processo de Cunha a Sergio Moro

Rio de Janeiro – O Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu nessa segunda-feira remeter à Justiça Federal de Curitiba o processo no qual o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha é acusado de participar de uma esquema de corrupção em contratos da Petrobras.

A defesa de Cunha, que está preso em Curitiba, queria que o processo tramitasse na Justiça Federal do Rio, mas não conseguiu fugir da vara onde está o juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato na primeira instância.

Cunha é suspeito, de acordo com o MPF, de ter recebido propina do estaleiro coreano Samsung para atuar na contratação de navios-sonda com a Petrobras.

O equipamento se destinava a operações de perfuração em águas profundas na África e no Golfo do México.

Essa negociação teria sido efetuada com a intervenção de Solange Almeida e de Júlio Camargo, que prestou colaboração premiada e foi condenado pela Justiça Federal paranaense.

Cunha e a ex-prefeita e ex-deputada Solange Almeida foram denunciados pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot, suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras.

Como prefeita, Solange tinha foro privilegiado, mas com o fim do mandato em 2016, ela perdeu o direito de ser julgada em segunda instância.

A defesa de Cunha, para evitar o juiz Sérgio Moro, apresentou um recurso à Justiça.

“Há um conjunto probatório que demanda apreciação por um único juízo (13ª Vara Federal de Curitiba/PR), no caso prevento, eis que lá houve apuração em relação aos demais réus envolvidos nos mesmos fatos”, declarou na sentença o desembargador federal Paulo Espírito Santo.