Brasília – O Palácio do Planalto confirmou há pouco que Torquato Jardim será o novo ministro da Justiça. A Coluna do Estadão antecipou a substituição de Osmar Serraglio. Segue a íntegra:

“Nota à Imprensa

O Presidente da República decidiu, na tarde de hoje, nomear para o Ministério da Justiça e Segurança Pública o Professor Torquato Jardim. Ao anunciar o nome do novo Ministro, o Presidente Michel Temer agradece o empenho e o trabalho realizado pelo Deputado Osmar Serraglio à frente do Ministério, com cuja colaboração tenciona contar a partir de agora em outras atividades em favor do Brasil.”