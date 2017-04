PMs envolvidos no massacre do Carandiru serão julgados de novo

São Paulo – Os policiais militares acusados de envolvimento no massacre do Carandiru serão julgados novamente. É o que os magistrados do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo decidiram nesta terça-feira (11).

No total, três desembargadores seguiram o voto do relator, Luís Soares de Mello, determinando um novo júri. Ficou vencido o voto do desembargador Ivan Sartori, ex-presidente do TJ que defendia a absolvição dos 74 PMs – eles foram condenados entre 2013 e 2014, mas a pena foi anulada pelo TJ em setembro passado.

O caso

Eles são acusados de matar 77 presos no episódio conhecido como massacre do Carandiru — que terminou com 111 detentos mortos, após a ação da PM para conter uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru, na zona norte da capital paulista.

O caso aconteceu em 1992, mas o julgamento só foi levado a cabo entre 2013 e 2014. Os PMs foram condenados, em primeira instância, a penas que variavam de 48 a 624 anos de prisão.

Em setembro do ano passado, a condenação foi anulada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sob o argumento de que cada policial não poderia ser responsabilizado individualmente pelo crime.

Sartori, então relator do caso, chegou a pedir a absolvição dos réus em vez da realização de um novo julgamento. Porém, a posição não foi aceita pelos demais membros do colegiado presentes na sessão.

O que foi julgado hoje?

Como a decisão não foi unânime, o colegiado analisou hoje um pedido da defesa dos PMs para que o voto do desembargador Sartori prevalecesse sobre os dos demais magistrados.

Para o desembargador Soares de Mello, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça são claras em dizer que a segunda instância só pode manter ou anular decisões de júri popular, mas não mudá-las.

Por isso, segundo ele, o processo deveria voltar para a primeira instância e os acusados serem submetidos a novo juri.