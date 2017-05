Tite chama de “irresponsabilidade” memes sobre ser presidente

Rio de Janeiro – Em meio à crise política que assola o Brasil, o técnico Tite, invicto com a seleção brasileira – tem nove vitórias em nove partidas – tem aparecido em “memes” da internet com a faixa presidencial.

Mais do que isso: em março, quando o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo da Rússia, um instituto de pesquisa indicou que 15% dos brasileiros votariam no técnico para comandar o País. Mas nesta sexta-feira, o treinador se mostrou incomodado com isso.

Questionado sobre o assunto após o anúncio dos 24 jogadores convocados para os amistosos diante de Argentina e Austrália, no próximo mês, Tite chegou a dizer que as brincadeiras eram “irresponsáveis” e evitou se aprofundar no assunto.

“É uma brincadeira, mas uma brincadeira com algo muito sério. Não tenho a mínima condição até de brincar com ela, porque é uma responsabilidade muito grande. Vejo como uma brincadeira”, desconversou. “Esse negócio não cabe, é irresponsável.”

O técnico, contudo, pediu por mais ética “em todos os setores” e falou especificamente da classe dos treinadores. “Eu luto, eu torço e gostaria em todos os níveis, em todos os setores, em todas as formas. Primeiro na área do técnico. Não pense que sejamos todos nós corretos. Que cada um assuma todas as suas responsabilidades”, defendeu.

“Que todos nós tenhamos responsabilidade pelos nossos atos. Que nós sejamos punidos quando não fizermos as coisas certas, elogiados se o for. Falo da minha classe e falo de mim”, encerrou.