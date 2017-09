Termina o depoimento de Lula a Sergio Moro

São Paulo – O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sergio Moro terminou depois de duas horas, na sede da Justiça Federal, em Curitiba.

Desde às 14h, o petista respondeu aos questionamentos do juiz sobre o processo em que é réu por supostas propinas da Odebrecht. De acordo com a Justiça Federal, a audiência foi gravada com duas câmeras: uma com enquadramento focado no rosto do petista e a outra com vista panorâmica da sala.

A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) acusa Lula de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro em razão de contratos firmados entre a Petrobras e a Odebrecht. Segundo a acusação, o ex-presidente recebeu propina da empreiteira para a compra de um terreno que seria destinado à construção da sede do Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao que o ex-presidente reside em São Bernardo do Campo.

Próximos passos

Com o fim da fase de interrogatórios, o Ministério Público Federal (MPF) e a defesa do ex-presidente terão 10 dias para fazer suas alegações finais. Terminada essa etapa, o juiz Sergio Moro dará a sentença: condenação ou absolvição.

Manifestações

O Partido dos Trabalhadores (PT), em conjunto de representantes de entidades e movimentos sociais articulados pela Frente Brasil Popular, realizarão um ato de apoio ao ex-presidente ainda hoje.

O protesto deve acontecer às 18h no centro de Curitiba e deve contar com a presença de Lula.