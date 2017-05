São Paulo – Ao contrário do que informamos há pouco, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Sergio Moro ainda não acabou. Neste momento, segundo informações da assessoria de imprensa a EXAME.com, os procuradores do Ministério Público Federal continuam questionando o ex-presidente.

A sessão já dura mais de quatro horas e, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a maior parte desse tempo teria sido ocupado por questionamentos feitos pelo magistrado.