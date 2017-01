Teori Zavascki morre em acidente aéreo; MPF e PF investigam

São Paulo/Brasília – O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), morreu em acidente de avião no início da tarde desta quinta-feira (19). A informação foi confirmada por Francisco Prehn Zavascki, filho do magistrado, na rede social Facebook.

“Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força”, afirmou em post. A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) em Angra dos Reis abriram inquéritos para apurar as causas do acidente aéreo. Uma equipe da PF de Brasília vai cooperar com apuração do caso.

Teori tinha 68 anos e era ministro do Supremo desde 29 de novembro de 2012, quando foi indicado ao cargo pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Ele era relator da Operação Lava Jato na mais alta corte do país e seria o responsável por decidir se a corte vai homologar ou não o acordo de delação premiada de 77 executivos da Odebrecht. A decisão era esperada para fevereiro. Com a morte do ministro, tendência é que processo fique suspenso na corte até que o substituto de Teori seja nomeado por Temer ou o Supremo decida redistribuir o processo. [Entenda o que acontece com a Lava Jato agora]

Teori nasceu em 15 de agosto de 1948, em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. É advogado desde 1972, ano seguinte à sua formatura no curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui ainda mestrado e doutorado em Direito Processual Civil pela mesma instituição. Viúvo, é pai de três filhos.

Teori foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, de 8 de maio de 2003 a 29 de novembro de 2012, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e nomeado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes disso, foi membro do Conselho da Justiça Federal (2001 a 2003 e como membro efetivo entre 27/6/2011 e 29/11/2012) e integrou o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região entre 30/3/1989 a 8/5/2003. [Veja as frases marcantes de Teori].

Acidente

A aeronave caiu no início da tarde desta quinta-feira (19) perto de Ilha Rasa, na Costa Verde fluminense. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Paraty, o acidente ocorreu por volta das 14h.

De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, o avião decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Angra dos Reis (RJ). O modelo do avião era um Hawker Beechcraft King Air C90 e pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos.

Até o início da noite desta quinta-feira (19), três corpos já tinham sido resgatados. De acordo com a família, o corpo do ministro deve ser enviado a Porto Alegre assim que for resgatado e liberado pelo Instituto Médico Legal.