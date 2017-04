Temporal deve atingir São Paulo no fim da tarde

São Paulo – Pancadas de chuva com raios voltam a atingir praticamente todas as regiões da cidade, nesta tarde e noite de quarta-feira, 5, e quinta-feira, 6. De acordo com a Climatempo, uma frente fria passa pelo litoral paulista, em alto mar.

Apesar da grande quantidade de água, a queda da temperatura não será muito acentuada. A máxima para quarta-feira é de 31ºC e a mínima é de 18ºC. Para quinta-feira, os termômetros devem registrar entre 20ºC e 29ºC.

Entre quinta e sexta-feira, 7, com a passagem da frente fria, os dias ficarão mais nublados e há possibilidade de chuva moderada à forte. Na sexta-feira, a temperatura na cidade varia de 20 a 27ºC.

Para o sábado, 8, a previsão é de pouca chuva e temperatura entre 19ºC e 27ºC. O domingo, 9, será de sol com algumas nuvens, com máxima de 28ºC e mínima de 18ºC.