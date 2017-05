Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira, ao completar um ano no comando do Palácio do Planalto, que o governo alcançou resultados práticos para colocar o país em ordem e prepara uma nova fase de desenvolvimento.

Em discurso durante reunião ministerial, Temer voltou a defender as reformas trabalhista e da Previdência, disse que os investimentos estão volta e que o Brasil está retomando o caminho do crescimento econômico.