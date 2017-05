Temer vai para Alvorada com Moreira Franco e Padilha

Brasília – O presidente Michel Temer deixou o Palácio do Jaburu há pouco, onde recebeu aliados e assessores na manhã deste domingo, e seguiu para o Palácio da Alvorada acompanhado dos ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Casa Civil, Eliseu Padilha.

De acordo com interlocutores, Temer cogita oferecer um jantar para parlamentares da base aliada hoje à noite, no Palácio da Alvorada. Ontem, Temer fez um pronunciamento em que rebateu as denúncias dos executivos da JBS e disse que continuará no governo.

Mais cedo, em meio à crise aberta pela delação premiada de executivos da JBS, Temer recebeu no Jaburu – residência oficial da vice-presidência onde o Temer mora com a família – o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ).