Temer se reúne com senadores do PSDB e Romero Jucá

Brasília – Começou por volta das 16h15 a reunião do presidente Michel Temer com senadores da bancada do PSDB.

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB), também está no encontro, que tem como pauta tratar da reforma trabalhista.

De acordo com a lista divulgada pelo Planalto, estão presentes os senadores tucanos: Aécio Neves (MG), Ataides Oliveira (RO), Cassio Cunha Lima (PB), Dalirio Beber (SC), Eduardo Amorim (SE), Paulo Bauer (SC), Ricardo Ferraço (ES), Tasso Jereissati (CE), Flexa Ribeiro (PA) e José Aníbal (SP).

Esforço

Na semana passada, para evitar atos de “rebeldia” na bancada do PMDB no Senado, Temer se comprometeu com peemedebistas a editar uma MP para acolher sugestões “consensuais”, desde que os senadores aprovem o texto que veio da Câmara sem modificações.

Alguns parlamentares, entretanto, avaliam que aceitar o acordo fragilizaria a imagem do Senado perante a sociedade, que se eximiria da responsabilidade de ser uma Casa revisora.