Temer se reúne com Rodrigo Maia no Palácio da Alvorada

Brasília – O presidente Michel Temer está reunido na tarde desta segunda-feira, 12, no Palácio da Alvorada com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O encontro foi incluído há pouco na agenda oficial do presidente, mas a assessoria não explicou a razão de o presidente ter ido para o Alvorada e não continuar no Palácio do Planalto.

Segundo fontes, entretanto, Temer foi gravar um vídeo que será transmitido daqui a pouco nas redes sociais defendendo a harmonia entre os poderes e também uma fala da importância das reformas.

Antes de Maia, o presidente recebeu também no Alvorada o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA).

A previsão é que Temer retorne para o Planalto para cumprir agenda prevista, que inclui encontro com os deputados Esperidião Amin (PP-SC) e Alceu Moreira (PMDB-RS).