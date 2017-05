Temer se reúne com principais auxiliares após denúncia

Brasília – O presidente Michel Temer chamou seus principais assessores para uma reunião de emergência na noite desta quarta-feira, depois de notícia de que foi gravado concordando com o pagamento de uma mesada para manter em silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

Temer está em seu gabinete com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, e seus principais assessores de imprensa.

Por enquanto, não há qualquer informação se o Planalto irá se manifestar sobre o caso.

Reportagem do jornal O Globo relata que Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, gravou o presidente Michel Temer dando aval à compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha.